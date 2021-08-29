Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Тюмени

Авария произошла на Стрелковском мосту. В 12:30 по местному времени столкнулись микроавтобус газель, Lexus и BMW, а также легковые авто Hyundai и Volkswagen. Последняя машина после столкновения загорелась.

На кадрах, снятых очевидцами, видно образовавшуюся на дороге пробку. На место прибыли сотрудники МЧС, скорой и ГИБДД.

С места аварии в больницы города доставили шесть человек. Один из пострадавших получил множественные переломы и находится в тяжелом состоянии, у остальных — черепно-мозговые травмы и ушибы.

В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства ДТП.