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Биржевая стоимость бензина Аи-95 выросла за сутки на 0,51%
Экономика
Биржевая стоимость бензина Аи-95 выросла за сутки на 0,51%
pixabay.com  /  nastogadka

Москва, 29 августа. Цена бензина Аи-95 за день торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) выросла на 0,51%.

Показатель составил 59,566 тысячи рублей за тонну по европейскому территориальному индексу. Стоимость топлива находится на пути нового рекорда, который был отмечен на уровне 60,029 тысячи рублей за тонну. Биржевая стоимость наиболее используемого бензина в России, Аи-92, за день увеличилась на 0,23% — до 56,640 тысячи рублей за тонну.

Стоимость топлива с 18 августа снижалась до уровня 57,7 тысячи рублей за тонну. Рекорд по стоимости данной марки находится на уровне 58,456 тыс. рублей за тонну и был зафиксирован 13 августа.

Цены на дизтопливо остались неизменными — 49,998 тысячи рублей за тонну.

Зампред комитета Государственной думы по энергетике Дмитрий Ионин ранее допустил, что автомобилисты в России смогут ездить на топливе, произведенном из борща. Такую идею он озвучил после новостей о том, что азиатская транспортная компания Nishida Shoun запустила производство биодизельного топлива на бульоне супа рамен.

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топливо бензин биржа аи-95 аи-92 спбмтсб
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