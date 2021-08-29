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Россиянка Анна Крившина завоевала серебро в плавании вольным стилем на Паралимпиаде

  /   Обновлено: 29 августа 2021 12:48
Спорт
Россиянка Анна Крившина завоевала серебро в плавании вольным стилем на Паралимпиаде
instagram.com  /  @anna_krivshina

Токио, 29 августа. Российская спортсменка Анна Крившина стала обладательницей серебряной медали Паралимпийских игр в Токио. Она заняла второе место в плавании вольным стилем на дистанции 50 метров.

Крившина продемонстрировала результат 27,39 секунды. Золото завоевала бразильянка Мария Гомес Сантьяго, проплывшая дистанцию за 26,82 секунды. Третье место заняла представительница Италии Карлотта Джилли, которая преодолела 50 метров за 27,39 секунды.

В соревнованиях также участвовала россиянка Дарья Пикалова. Она проплыла дистанцию за 27,39 секунды и пришла к финишу пятой.

Спортсменки выступали в категориях S12 и S13. К первой группе относятся лица, имеющие некоторую способность видеть, а ко второй — пловцы, являющиеся наиболее зрячими, но при этом считающиеся слепыми.

Ранее российская пловчиха Мария Павлова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио. Она заняла третье место в комплексном плавании на дистанции 200 метров.

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паралимпиада токио крившина
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