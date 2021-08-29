Как живет Кабул после вчерашних взрывов: репортаж ФАН из столицы Афганистана

В воскресение, 29 августа, в Кабуле складывается спокойная обстановка. Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей Кирилл Романовский, находящийся в столице Афганистана, смог выяснить, как город живет после недавнего теракта и вчерашних взрывов.

Сейчас в аэропорту имени Хамида Карзая, который пока еще контролируется силами США, ведется работа по эвакуации иностранцев и помогавших миссии НАТО афганцев.

После террористической атаки на территории аэропорта, столица была приведена в состояние повышенной готовности. Представители движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), ввели двухдневные ограничения на передвижения зарубежных лиц. На протяжении обозначенного срока в городе иногда были слышны взрывы.

Не смотря на все это, сегодня Кабул живет на удивление спокойно. В целом люди ведут себя дружелюбно по отношению к гостям страны.

«Пытаются даже наладить какой-то диалог. Некоторым это удается, потому что они владеют русским языком, и делают это довольно неплохо», — поделился впечатлением от общения с афганцами специальный корреспондент.

На данный момент пока не очень понятно, как при власти талибов изменится ситуация в Афганистане. Хоть движение и имеет план по урегулированию кризиса, его реализация остается под вопросом. Остается только надеяться, что новый государственный курс сможет стабилизировать обстановку в стране.

Далее корреспонденты ФАН планируют выяснить, что конкретно планирует новое руководство и как к изменениям в Афганистане относятся его граждане.

1 Организация запрещена на территории РФ.