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Перспективы развития пассажирских перевозок обсудили в ЯНАО
Общество
Перспективы развития пассажирских перевозок обсудили в ЯНАО
pixabay.com  /  analogicus

Салехард, 29 августа. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ведут переговоры с РЖД по поводу организации перевозок по Северному широтному ходу.

Вопросы вокзального хозяйства в рамках реализации проекта еще находятся в стадии обсуждения. Об этом на пресс-конференции по итогам «Честного маршрута» рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. По его словам, региону не нужно избыточное новое строительство. Например, в Лабытнангах уже есть вокзал. Поэтому нет необходимости строить его в Салехарде, так как города соединены мостом с автомобильным движением, пишет «Север-Пресс».

«Это неэффективно и нерационально», — считает глава региона.

Принимать окончательное решение власти будут после оценки потенциальной мощности пассажирского сообщения.

«Надо сначала проект запустить, а потом думать, где какие перроны появятся», — уверен губернатор.

Артюхов отметил, что в федеральном проекте много участников и не все зависит от округа. Однако есть объекты, такие как Пуровский мост, новоуренгойский аэропорт, не являющиеся концессиями региона — за них местные власти отвечают головой и должны завершить в срок. Губернатор ЯНАО заверил, что округ прикладывает «все усилия, чтобы востребованный Арктикой проект состоялся».

Ямальский пауэрлифтер Алексей Рихтер ранее завоевал серебро на мировом первенстве, которое проходит в румынском городе Орадя.

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ржд янао вокзал северный широтный ход артюхов
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