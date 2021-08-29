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Рогозин назвал космос местом начала глобальной войны будущего

  /   Обновлено: 29 августа 2021 13:19
Армия
Рогозин назвал космос местом начала глобальной войны будущего
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 августа. Глобальное вооруженное противостояние будущего начнется именно в космическом пространстве, уверен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Руководитель российской госкорпорации «Роскосмос» дал большое интервью изданию «Газета.Ru», в ходе которого поделился своим мнением о милитаризации космоса и рисках начала вооруженного конфликта в космическом пространстве. По словам Рогозина, все космические технологии так или иначе связаны с военной сферой. Он напомнил, что даже прародитель современной ракеты-носителя «Союз-2» изначально создавался в качестве средства доставки ядерного вооружения. Предшественники «Протона-М» также начинали свой путь в этой роли, подчеркнул он.

Само понятие «милитаризации космоса» звучит угрожающе, однако в него можно включить и спутники военной спецсвязи, и специальные орбитальные наблюдательные аппараты, которые присутствуют в настоящий момент в космическом пространстве, сказал Рогозин. Тем не менее, как заявил глава Роскосмоса, госкорпорация выступает категорически против размещения в космосе вооружения на постоянной основе, что можно назвать настоящей милитаризацией.

Рогозин назвал космос местом начала глобальной войны будущего
pixabay.com  / 

Риски начала вооруженного конфликта в космосе действительно существуют, так как военные технологии развиваются, обратил внимание Рогозин. По его словам, раньше все войны начинались на границах государств, однако после того, как человечество разработало ракетное вооружение с огромным радиусом действия границы уже потеряли свое значение. Руководитель госкорпорации заявил, что новое противостояние начнется именно в космическом пространстве, которое станет полем битвы будущего.

«Если говорить о войнах будущего и о тех прогнозах, которые дают аналитики, серьезная война, если она когда-нибудь, не дай бог, начнется, начнется именно в космосе», — рассказал Рогозин, где начнется новая глобальная война.

Ранее Рогозин сообщил о скором старте реализации российской космической программы «Сфера». По его словам, РФ приступит к осуществлению проекта уже в следующем году. Глава Роскосмоса отметил, что вся необходимая документация для утверждения программы уже была отправлена руководству России на рассмотрение.

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