Пострадавшие в ДТП на Стреловском мосту в Тюмени успели покинуть авто до возгорания

Тюмень, 29 августа. Пять машин столкнулись в Тюмени. Одно авто загорелось. Пострадали четыре человека. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Массовая авария произошла на Стреловском мосту. Там столкнулись сразу пять автомобилей. В результате удара одна легковушка загорелась.

Пострадали четыре человека. Двое попали в больницу в состоянии средней степени тяжести, еще двое получили тяжелые травмы. Как стало известно ФАН, все потерпевшие были госпитализированы с переломами конечностей, от ожогов никто не пострадал: люди успели покинуть машину до возгорания.

Полиция и скорая работают на месте происшествия. Со стороны улицы Мира в сторону Малыгина движение перекрыто. Объезд можно осуществить по встречной полосе.