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Пострадавшие в ДТП на Стреловском мосту в Тюмени успели покинуть авто до возгорания

  /   Обновлено: 29 августа 2021 12:34
Происшествия
Пострадавшие в ДТП на Стреловском мосту в Тюмени успели покинуть авто до возгорания
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Тюмень, 29 августа. Пять машин столкнулись в Тюмени. Одно авто загорелось. Пострадали четыре человека. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Массовая авария произошла на Стреловском мосту. Там столкнулись сразу пять автомобилей. В результате удара одна легковушка загорелась.

Пострадали четыре человека. Двое попали в больницу в состоянии средней степени тяжести, еще двое получили тяжелые травмы. Как стало известно ФАН, все потерпевшие были госпитализированы с переломами конечностей, от ожогов никто не пострадал: люди успели покинуть машину до возгорания.

Полиция и скорая работают на месте происшествия. Со стороны улицы Мира в сторону Малыгина движение перекрыто. Объезд можно осуществить по встречной полосе.

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