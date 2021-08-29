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США уничтожили последнюю афганскую базу ЦРУ за пределами Кабула
Армия
США уничтожили последнюю афганскую базу ЦРУ за пределами Кабула
Global Look Press  /  Christine-Felice Röhrs / dpa

Кабул, 29 августа. Бойцы армии США взорвали аванпост Eagle Base, который ранее использовался Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) для различных операций.

На Eagle Base проходили подготовку силы безопасности Афганистана, база была последним опорным пунктом ЦРУ за пределами Кабула, пишет издание The New York Times.

«Демонтаж базы Eagle Base был сложной задачей, она был спроектирована так, чтобы в нее было невозможно проникнуть, стены вокруг аванпоста достигали высоты в 3 метра», — приводит издание слова одного из подрядчиков ЦРУ.

Контролируемый взрыв последней афганской базы Центрального разведывательного управления США вне Кабула был осуществлен через несколько часов после серии терактов вблизи аэропорта столицы Афганистана. Ранее стало известно, что посольство США в этой стране сообщило о серьезной угрозе новых террористических актов в Кабуле.

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сша афганистан цру
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