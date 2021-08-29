Прирост новых случаев коронавируса в России снижается шестой день подряд

Москва, 29 августа. Российские врачи с каждым днем фиксируют все меньше новых случаев коронавируса среди жителей страны.

Положительный результат теста на коронавирус за прошедшую неделю получили 135 740 россиян. Прирост новых случаев COVID-19 в России снизился на 7,2% за последние семь дней. Всего 552 940 жителей страны сейчас болеют коронавирусом, подсчитали в ТАСС.

Массовая вакцинация от коронавируса началась с января 2021 года. По мнению ученых, только формирование массового иммунитета к заболеванию способно остановить пандемию.