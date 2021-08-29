Заснувший на встрече с премьер-министром Израиля Байден показал неуважение к стране

Президент США Джо Байден в очередной раз привлек к себе внимание незаурядным поведением. В этот раз глава США задремал на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, которая состоялась в пятницу, 27 августа. Видео, где во время переговоров Байден начинает буквально клевать носом, разошлось по Сети на следующий день после встречи.

Судя по ролику, в сон лидера США стало клонить прямо во время речи Беннета. Премьер-министр Израиля в этот момент рассказывал о своем видении взаимоотношений двух стран.

В беседе с ФАН эксперт-политолог Сергей Наумов прокомментировал поведение Джо Байдена. По его мнению, президента нельзя оправдать усталостью из-за большого количества встреч и загруженного рабочего графика. Байден продемонстрировал неуважение к собеседнику и к стране, которую тот представляет, уверен политолог.

«Вряд ли это специальный ход, потому как подобные вещи не красят не только самого Байдена, он все-таки президент США и представляет страну. Он же задремал не на Дне рождения у своего приятеля на даче, а на протокольной встрече. Конечно, подобную ситуацию можно попытаться оправдать усталостью или недомоганием, но в целом это, конечно, можно расценить как неуважение к собеседнику и к проблемам Израиля», — поделился мнением Наумов.

Ранее ФАН писал, что президент США Джо Байден приказал главе Госдепа выделить 60 млн долларов из средств Пентагона для помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.