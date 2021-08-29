Российская пловчиха Юлия Шишова стала бронзовой призеркой Паралимпиады в Токио

Токио, 29 августа. Россиянка Юлия Шишова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио. Она заняла третье место в плавании на дистанции 50 метров на спине.

Шишовой удалось преодолеть указанное расстояние за 57,03 секунды. Первое место заняла Арьола Трими из Италии, продемонстрировавшая результат 51,34 секунды. Второй стала британка Элли Чалис, проплывшая 50 метров за 55,11 секунды.

В соревнования принимала участие еще одна россиянка — Зоя Щурова. Она заняла пятое место с результатом 1 минута и 0,25 секунды.

Пловчихи выступали в категории S3. К этой группе относят спортсменов с тяжелым церебральным параличом и множественными ампутациями. Кроме того, сюда входят лица с серьезными нарушениями конечностей, в том числе с квадриплегией (параличом), вызванной травмой спинного мозга.

Ранее россияне Денис Тарасов и Анатолий Шевченко принесли серебро и бронзу в копилку национальной команды. Первый завоевал медаль в плавании на 50 метров вольным стилем, а второй стал обладателем награды паралимпийского турнира по дзюдо среди слепых.