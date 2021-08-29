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Историк Кнутов: создание бомбы «Дрель» было сложнейшей технической задачей

  /   Обновлено: 29 августа 2021 12:13
Армия
Историк Кнутов: создание бомбы «Дрель» было сложнейшей технической задачей
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 августа. Появление авиабомбы «Дрель» стало результатом решения сложнейшей задачи, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Конструкторы вооружений смогли решить сложнейшую задачу технического уровня при создании программного обеспечения для бомб «Дрель». Благодаря обновлению наведение боеприпасов ПБК-500У на гражданские объекты равняется нулю. Выбор целей связан с «компьютерным зрением», обратил внимание военный историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с ФАН.

«В программное обеспечение должна быть заложена информация о том, как выглядят военные объекты и гражданские», — заметил он.

Сложность заключается в том, что до компьютера необходимо донести внешний вид военных и гражданских объектов в любое время суток и в любых погодных условиях. Все эти данные в дальнейшем закладываются в память, что позволяет авиабомбе с элементами искусственного интеллекта выбирать цели при наведении.

Исполнительный директор НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин ранее сообщил о внедрении нового ПО в авиабомбы «Дрель». Благодаря подобному обновлению планирующий боеприпас может быть запрограммирован на уничтожение конкретных целей, не нанося ущерба гражданскому населению и объектам.

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