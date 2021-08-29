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Учительница из США предложила школьникам присягнуть флагу ЛГБТ
Общество
Учительница из США предложила школьникам присягнуть флагу ЛГБТ
pixabay.com  /  Wokandapix

Вашингтон, 29 августа. Американская преподавательница Кристин Питцен из Калифорнии призвала своих учеников присягнуть на верность флагу ЛГБТ-сообщества.

Обычно ученики встают во время третьего урока, чтобы принести клятву верности флагу. Однако на тот момент его в классе не оказалось. Кристин Питцен убрала флаг из помещения во время пандемии коронавируса, так как ей «стыдно за действия американских властей». Один из учащихся спросил, на что смотреть во время клятвы.

«Я сказала ребенку, что в аудитории есть флаг, которому вы можете присягнуть. Он обернулся и указал на флаг ЛГБТ», — рассказала преподавательница на своей странице в TikTok.

Инцидент уже расследуется соответствующими службами. Ролик, опубликованный американской преподавательницей, стал вирусным. Пользователи обрушились на женщину с критикой. Многие признались, что недовольны тем, что дети подвергаются влиянию таких преподавателей.

Член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев прокомментировал скандальную ЛГБТ-рекламу российской торговой сети «ВкусВилл». Эксперт убежден, что компания не пыталась таким способом привлечь инвесторов из-за рубежа. Возможно, что некоторые сотрудники транслировали личные убеждения, предположил Григорьев.

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лгбт калифорния флаг
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