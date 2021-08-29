Новый расчет больничного и обновленные трудовые книжки: что изменится в РФ с сентября

С сентября в России вступают в силу очередные изменения. ФАН рассказывает о новом порядке предоставления социальных услуг для льготников, компенсациях родителям, новых правилах поставок лекарств, обязательной маркировке продукции, законе о гражданской амнистии, дистанционной работе и о других важных преобразованиях.

Поддержка родителям

С 1 сентября 2021 года матерям за счет федерального бюджета будут компенсировать перерасход по уходу за больными детьми до восьми лет, то есть часть расходов, которые будут превышать размер пособия по нетрудоспособности, установленный страховой службой. Такой больничный будет выплачиваться в полном размере среднего заработка, стаж родителя учитываться не будет.

Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

Новый порядок предоставления социальных услуг для льготников

С сентября в России немного изменится порядок предоставления набора соцуслуг льготникам. Подать заявление теперь можно в форме электронного документа через «Госуслуги», также можно лично посетить управление Пенсионного фонда или МФЦ. Чтобы получить необходимые лекарства, льготникам все так же придется обращаться в поликлинику, но теперь не нужно будет предъявлять полис ОМС. Рецепт разрешается оформлять в электронной форме, то же касается специального талона на право бесплатного проезда поездом до места санитарно-курортного лечения.

Обновленные трудовые книжки

В приказ Минтруда о трудовых книжках с 1 сентября будет включен пункт о дистанционной работе. Сотрудники, работающие дистанционно, теперь могут направлять работодателю свою трудовую книжку заказным письмом с уведомлением. Работодатель при официальном трудоустройстве удаленного сотрудника должен будет вести его книжку так же, как на офисного работника. Записи в трудовую теперь можно вносить как вручную, так и с помощью технических средств. Кроме того, при увольнении из-за перехода в другое место в книжке необходимо будет указывать название организации, куда переводится работник.

ФБА «Экономика сегодня» /

Новые правила маркировки

С сентября в России начнет действовать несколько правил маркировки товаров. Фототовары и парфюмерная вода, ввозимые на территорию РФ из других стран с целью продажи, теперь подлежат обязательной маркировке. Кроме того, маркировать нужно будет и молочную продукцию длительного хранения, то есть со сроком годности больше 40 дней. Усилят контроль и за поставками и продажей упакованной воды. Ее необходимо маркировать в соответствии с требованиями правил маркировки упакованной воды средствами идентификации.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Обжалование административных нарушений

С 1 сентября 2021 года россияне получат возможность обжаловать открытие на них административных дел, которые основаны на нарушениях, зарегистрированных автоматическими фото- и видеотехническими средствами. Заявление можно будет подать через «Госуслуги».

Новые правила поставок лекарств

Также в сентябре изменятся правила контроля за ввозом незарегистрированных лекарственных препаратов. С 1 сентября 2021 года разрешения для ввоза незарегистрированных лекарств в Россию будут выдавать в электронном виде. Заявление на получение разрешения необходимо будет подавать через «Госуслуги», оно будет направляться в Минздрав РФ для проверки и утверждения.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Регистрация гаражей

Также с 1 сентября стартует так называемая гаражная амнистия. Согласно новому закону, собственники смогут в упрощенном порядке оформить права на гаражи и земельные участки, на которых те возведены. Отмечается, что если объект был построен до декабря 2004 года (появление Градостроительного кодекса), то россияне смогут рассчитывать на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, на котором находится гараж.

Ранее ФАН сообщал, что в сентябре 2021 года появятся совершенно новые виды доплат к уже существующим пенсиям. Так, денежную выплату получат инвалиды, ветераны, а также лица, пострадавшие от радиации, герои России, РСФР и герои труда. Получат ее и бывшие узники концлагерей. В случае отказа от использования данных соцуслуг пенсионер может получить денежную компенсацию. Также будет осуществлена и доплата до уровня прожиточного минимума человека.