Макрон намерен предложить ООН создать «зону безопасности» в Афганистане

Париж, 29 августа. Париж и Лондон обратятся в ООН с призывом создать в Кабуле зону для защиты гуманитарных операций. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 30 августа намерен встретиться с постоянными членами Совбеза. По словам источника РИА Новости, главной темой обсуждения станет ситуация в Афганистане.

Затем Макрон заявил, что Франция и Великобритания предоставят организации резолюцию о создании «контролируемой ООН зоны безопасности». Мера предназначена для осуществления гуманитарных операций.

Ранее официальный спикер движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил о готовности сотрудничать с Соединенными Штатами и Европой. По его словам, талибы будут соблюдать экономические и торговые соглашения с Афганистаном.

1 Организация запрещена на территории РФ.