Пловец Тарасов и дзюдоист Шевченко взяли серебро и бронзу на Паралимпиаде в Токио

Токио, 29 августа. Копилка сборной России пополнилась еще двумя медалями Паралимпиады в Токио. Пловец Денис Тарасов завоевал серебро, а дзюдоист Анатолий Шевченко стал обладателем бронзы.

Тарасов занял второе место в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. Россиянин преодолел это расстояние за 24,99 секунды. Золото досталось итальянцу Симоне Барлааму, показавшему время 24,71 секунды, а третьим стал Джамал Хилл из США с результатом 25,16 секунды.

Спортсмены выступают в классе S9. К этой группе относятся лица с разными формами инвалидности, в том числе с ампутациями и церебральным параличом.

Шевченко победил немца Оливера Упманна в схватке за третье место в соревнованиях по дзюдо среди слепых. Поединок завершился со счетом 11:0 в пользу россиянина. Спортсмены выступают в весовой категории до 100 килограммов.

Ранее россиянка Мария Павлова принесла бронзу Паралимпиады в копилку сборной. Она заняла третье место в комплексном плавании на дистанции 200 метров.