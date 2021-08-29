Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 13:18
13:18
Шоу-бизнес
Джигурда заступился за свою «внученьку» Ольгу Бузову и предрек ей мировой успех
13:17
Весь мир
Как живет Кабул после вчерашних взрывов: репортаж ФАН из столицы Афганистана
13:14
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева попала в опасную ситуацию из-за злоупотребления алкоголем
13:14
Армия
NI: российские Су-30СМ на службе ВВС Казахстана обезопасят Центральную Азию
13:14
Общество
Новые технологии помогли ростовским врачам спасти учителя от инсульта
13:13
Экономика
Сервис Autospot признал ТО «УАЗ-Патриот» самым доступным среди внедорожников
13:13
Политика
Немецкие социал-демократы опередили ХДС/ХСС перед выборами в бундестаг
13:11
Происшествия
Сбежавший на машине с тульской свадьбы жених сбил подружку невесты
13:09
Общество
Спасатели Бурятии помогли спуститься застрявшей на Пике Любви туристке
13:08
Общество
Врач Животов сообщил, что в 99% случаев голова болит из-за старых травм
Все новости

Пловец Тарасов и дзюдоист Шевченко взяли серебро и бронзу на Паралимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 29 августа 2021 12:18
Спорт
Пловец Тарасов и дзюдоист Шевченко взяли серебро и бронзу на Паралимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Kenjiro Matsuo/AFLO

Токио, 29 августа. Копилка сборной России пополнилась еще двумя медалями Паралимпиады в Токио. Пловец Денис Тарасов завоевал серебро, а дзюдоист Анатолий Шевченко стал обладателем бронзы.

Тарасов занял второе место в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. Россиянин преодолел это расстояние за 24,99 секунды. Золото досталось итальянцу Симоне Барлааму, показавшему время 24,71 секунды, а третьим стал Джамал Хилл из США с результатом 25,16 секунды.

Спортсмены выступают в классе S9. К этой группе относятся лица с разными формами инвалидности, в том числе с ампутациями и церебральным параличом.

Шевченко победил немца Оливера Упманна в схватке за третье место в соревнованиях по дзюдо среди слепых. Поединок завершился со счетом 11:0 в пользу россиянина. Спортсмены выступают в весовой категории до 100 килограммов.

Ранее россиянка Мария Павлова принесла бронзу Паралимпиады в копилку сборной. Она заняла третье место в комплексном плавании на дистанции 200 метров.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Пловец Тарасов и дзюдоист Шевченко взяли серебро и бронзу на Паралимпиаде в Токио
паралимпиада тарасов шевченко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru