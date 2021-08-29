Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 29 августа

Москва, 29 августа. Российские врачи выявили еще 19 286 новых случаев коронавирусной инфекции в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Новые случаи заболевания выявили во всех регионах России. Семь из десяти пациентов не замечали у себя никаких клинических проявлений инфекции. Выявить их удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей стране.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с января 2021 года. Только формирование коллективного иммунитета к заболеванию способно остановить пандемию, уверены ученые.