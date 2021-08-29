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Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 29 августа

  /   Обновлено: 29 августа 2021 12:08
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 29 августа
pixabay.com

Москва, 29 августа. Российские врачи выявили еще 19 286 новых случаев коронавирусной инфекции в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Новые случаи заболевания выявили во всех регионах России. Семь из десяти пациентов не замечали у себя никаких клинических проявлений инфекции. Выявить их удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей стране.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с января 2021 года. Только формирование коллективного иммунитета к заболеванию способно остановить пандемию, уверены ученые.

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