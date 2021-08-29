New York Times: страны G7 обсудят работу аэропорта Кабула после завершения эвакуации

Нью-Йорк, 29 августа. Лидеры G7 и представители Турции и Катара обсудят функционирование аэропорта Кабула после завершения эвакуации. Об этом сообщили журналисты The New York Times.

Иностранные силы покинули некоторые зоны в афганском аэропорту. После этого точки перешли под контроль членов движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Теперь зарубежные государства намерены поднять вопрос работы аэропорта в столице.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал о позиции талибов по этой теме. Они рассматривают Катар и Турцию как страны, которые могли бы взять на себя техническое управление аэропортом.

Ранее стало известно, что больше 300 российских граждан покинули Афганистан в рамках эвакуации. Порядка 100 лиц отказались уезжать из региона, отметил Жирнов. Дипломат подчеркнул, что талибы оказали поддержку при вывозе россиян из республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.