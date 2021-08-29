Новый взрыв прогремел на сгоревшем складе боеприпасов в Казахстане

Нур-Султан, 29 августа. Еще один взрыв произошел на территории склада инженерных боеприпасов в военной части Жамбылской области республики.

В результате хлопка никто не пострадал. В момент взрыва людей на складе не было, сообщили в пресс-службе минобороны Казахстана. Обстоятельства ЧП устанавливают специалисты.

Несколько дней назад крупное возгорание на складе боеприпасов в военной части спровоцировало не менее десяти взрывов. Жертвами ЧП стали 13 спасателей и военнослужащих. Три человека остаются пропавшими без вести. В результате произошедшего пострадали 98 человек.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о посмертном награждении погибших при ликвидации пожара на складе боеприпасов.