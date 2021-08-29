Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 13:17
13:17
Весь мир
Как живет Кабул после вчерашних взрывов: репортаж ФАН из столицы Афганистана
13:14
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева попала в опасную ситуацию из-за злоупотребления алкоголем
13:14
Армия
NI: российские Су-30СМ на службе ВВС Казахстана обезопасят Центральную Азию
13:14
Общество
Новые технологии помогли ростовским врачам спасти учителя от инсульта
13:13
Экономика
Сервис Autospot признал ТО «УАЗ-Патриот» самым доступным среди внедорожников
13:13
Политика
Немецкие социал-демократы опередили ХДС/ХСС перед выборами в бундестаг
13:11
Происшествия
Сбежавший на машине с тульской свадьбы жених сбил подружку невесты
13:09
Общество
Спасатели Бурятии помогли спуститься застрявшей на Пике Любви туристке
13:08
Общество
Врач Животов сообщил, что в 99% случаев голова болит из-за старых травм
13:07
Армия
Замминистра МО РФ Булгаков подвел итоги конкурса «Мастера бронетанковой техники»
Все новости

Новый взрыв прогремел на сгоревшем складе боеприпасов в Казахстане

  /   Обновлено: 29 августа 2021 12:11
Происшествия
Новый взрыв прогремел на сгоревшем складе боеприпасов в Казахстане
pixabay.com  /  StockSnap

Нур-Султан, 29 августа. Еще один взрыв произошел на территории склада инженерных боеприпасов в военной части Жамбылской области республики.

В результате хлопка никто не пострадал. В момент взрыва людей на складе не было, сообщили в пресс-службе минобороны Казахстана. Обстоятельства ЧП устанавливают специалисты.

Несколько дней назад крупное возгорание на складе боеприпасов в военной части спровоцировало не менее десяти взрывов. Жертвами ЧП стали 13 спасателей и военнослужащих. Три человека остаются пропавшими без вести. В результате произошедшего пострадали 98 человек.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о посмертном награждении погибших при ликвидации пожара на складе боеприпасов.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Новый взрыв прогремел на сгоревшем складе боеприпасов в Казахстане
Казахстан взрыв боеприпасы склад
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru