Джигурда заступился за свою «внученьку» Ольгу Бузову и предрек ей мировой успех

Причина критики в адрес телеведущей, певицы, актрисы театра, кино и дубляжа Ольги Бузовой заключается в зависти к ее успеху. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Собеседник отреагировал на заявление о засилье Ольги Бузовой на телевидении, которое в одном из интервью сделал бывший участник шоу «Дом-2» Май Абрикосов.

«Я совершенно не считаю, что Оленьки Бузовой много. Я считаю ее своеобразным символом сегодняшнего времени и шоу-бизнеса. Какое время, такие и символы. При этом я положительно отношусь ко всему, что делает, как я ее любя называю, моя внученька, богиня Ольга Бузова», — сказал певец.

Никита Джигурда также отметил, что многим следует поучиться упорству телеведущей, вместо того чтобы обрушиваться на нее с зачастую неаргументированной критикой.

«Своим трудом, пахотой, желанием она добилась успеха. Понятное дело, что очень многие завидуют ее популярности. На мой взгляд, глупо обвинять телевидение в засилье Ольги Бузовой. ˂...˃ Она умеет впахивать, трудиться и показывать результаты. На мой взгляд, неправильно обвинять девчонку, вешать на нее какие-то ярлыки, как это сделал Сережа Безруков, когда наехал на нее, не видя спектакля во МХАТ, а просто потому что у нее нет театрального образования», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что, по его мнению, у светской львицы есть все шансы стать мегапопулярной и за рубежом.

«Я убежден, если Ольга будет продолжать в том же темпе впахивать и учиться, то она может стать и суперзвездой мирового уровня», — подытожил Никита Джигурда.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН прокомментировал нелицеприятные слова музыкального критика Сергея Соседова в адрес певицы Аллы Пугачевой. По словам собеседника, подобные заявления представляют собой настоящее скотство.