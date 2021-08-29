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Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу

  /   Обновлено: 29 августа 2021 12:05
Технологии
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу
flickr.com  /  SpaceX

Вашингтон, 29 августа. Ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантическом океане, сообщили в компании SpaceX.

Приземление состоялось на плавучей площадке A Shortfall of Gravitas в акватории Атлантического океана. Оно стало первым на эту платформу-дрон, говорится в сообщении SpaceX в социальной сети Twitter.

Первоначально запуск ракеты-носителя Falcon 9 был назначен на 28 августа, но его пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий. Успешный старт состоялся уже 29 августа с космодрома во Флориде, сообщали в NASA. В космос был выведен корабль Dragon с различными грузами на борту. Он доставит на Международную космическую станцию материалы для экспериментов, фрукты и овощи, а также различное оборудование.

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