Рост количества пациентов с COVID-19 в США может сорвать космические пуски

Вашингтон, 29 августа. Ситуация с коронавирусом может негативно отразиться на планах США совершить несколько космических запусков.

Растущая потребность больниц в кислороде негативно сказалась на космической отрасли в Соединенных Штатах. Особенно острая ситуация сложилась в штате Флорида. Там находится космодром NASA. Кислород используется в виде ракетного топлива. Американские власти считают необходимым первым делом обеспечить кислородом больных коронавирусной инфекцией.

Американская разведка ранее опровергла информацию о создании COVID-19 как биологического оружия. Китай не знал об этой инфекции до начала пандемии, убеждены специалисты из США. Однако к какому-либо конкретному мнению о происхождении коронавируса американцы так и не пришли.