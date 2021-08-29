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Минобороны Армении сообщило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном
Армия
Минобороны Армении сообщило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном
Федеральное агентство новостей

Ереван, 29 августа. Представители армянского военного ведомства заявили о продолжительном стрелковом бое на границе Азербайджана и Армении, произошедшем в ночь на воскресенье, 29 августа.

Обстрел армянских позиций азербайджанскими военнослужащими начался в 00:20 по местному времени и велся из различного стрелкового вооружения, отмечается в релизе минобороны Армении.

«В результате ответных действий армянской стороны началась интенсивная перестрелка, которая длилась около двух часов», — сказано в сообщении на сайте армянского оборонного ведомства.

Обстрел произошел в Гегаркуникской области Армении и продолжался до 02:25, пока к азербайджанским позициям не подъехал автомобиль скорой помощи для эвакуации раненых. При этом армянские военнослужащие прекратили огонь, сообщили в Ереване.

Ранее сообщалось о визите армянского министра обороны Аршака Карапетяна в Москву по приглашению руководителя российского военного ведомства Сергея Шойгу.

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Армения обстрелы азербайджан
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