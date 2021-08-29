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Вильфанд рассказал, когда в Россию придет бабье лето

  /   Обновлено: 29 августа 2021 11:50
Общество
Вильфанд рассказал, когда в Россию придет бабье лето
Агентство городских новостей Москва

Москва, 29 августа. Сразу несколько способов прогноза сроков бабьего лета есть в арсенале синоптиков, рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Потепление для жителей европейской части страны наступит примерно через четыре недели. Бархатный сезон в южных регионах страны продлится примерно до середины октября. Годом ранее теплая погода на этих территориях сохранялась примерно на две недели дольше, напомнил синоптик.

«Что касается конкретной даты, ее мы назовем за три дня до начала бабьего лета», — уточнил Вильфанд.

Постепенное похолодание придет в Москву уже с первых дней осени. Столбики термометров упадут примерно на четыре-пять градусов. Воздух будет прогреваться до 20 градусов в дневное время суток, добавил синоптик.

Температура выше климатической нормы сейчас наблюдается Центральном федеральном округе России, рассказал глава Гидрометцентра. Днем температура воздуха составляет порядка 23–25 градусов тепла, ночью снижается до 15 градусов выше нуля.

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