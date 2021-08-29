Полузащитник «Зенита» Сутормин вызван в сборную России по футболу

Москва, 29 августа. Пятый игрок петербургского «Зенита» вызван в расположение российской футбольной сборной.

Алексей Сутормин заменит получившего повреждение защитника «Краснодара» Сергея Петрова в сборной России по футболу. Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба РФС. Главный врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что во время вчерашнего тренировочного занятия в Новогорске Петров получил травму правой голени, которая не позволит игроку полноценно готовиться в сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2022. Сутормин стал пятым футболистом "Зенита", вызванным в национальную команду.

В сентябре сборная России, которую в июле возглавил Валерий Карпин, проведет три матча отборочного турнира ЧМ-2022. Национальная команда сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой. Матчи соперников по группе H состоятся 1, 4 и 7 сентября.