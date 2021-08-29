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Полузащитник «Зенита» Сутормин вызван в сборную России по футболу
Спорт
Полузащитник «Зенита» Сутормин вызван в сборную России по футболу
vk.com  /  ФК Зенит

Москва, 29 августа. Пятый игрок петербургского «Зенита» вызван в расположение российской футбольной сборной.

Алексей Сутормин заменит получившего повреждение защитника «Краснодара» Сергея Петрова в сборной России по футболу. Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба РФС. Главный врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что во время вчерашнего тренировочного занятия в Новогорске Петров получил травму правой голени, которая не позволит игроку полноценно готовиться в сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2022. Сутормин стал пятым футболистом "Зенита", вызванным в национальную команду.

В сентябре сборная России, которую в июле возглавил Валерий Карпин, проведет три матча отборочного турнира ЧМ-2022. Национальная команда сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой. Матчи соперников по группе H состоятся 1, 4 и 7 сентября.

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Зенит сборная россии приглашение вызов сутормин
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