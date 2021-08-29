Каскадер прокомментировал скандал с трюком в клипе Полины Гагариной

Москва, 29 августа. Профессиональный каскадер Игорь Панин высказался о клипе певицы Полины Гагариной на песню «Вчера», вокруг которого разгорелся скандал из-за трюка.

На кадрах музыкального видео совсем близко к исполнительнице проносятся автомобили, что выглядит довольно опасно. Кроме того, в клипе есть эпизод, в котором артистка выпрыгивает на дорогу из машины. Отвечая на вопрос одного из подписчиков в Instagram Stories, Гагарина заявила, что якобы выполнила этот трюк сама.

По словам Панина, являющегося членом Всемирной Академии Трюка (США) и президентом Федерации экстремальных видов спорта, он сразу понял, что певица не прыгала из машины. Поскольку артистка на площадке выполняла функцию звезды, любое происшествие с ней могло бы стать огромной проблемой, пояснил эксперт.

«Бог с ним, с клипом, но кто же петь тогда будет?! Продюсеры в таком случае потеряют большие деньги. Поэтому они, как правило, и не разрешают артистам выполнять трюки на съемках», — отметил каскадер в комментарии «Собеседнику».

Полину Гагарину разоблачила сестра актрисы Кристины Асмус, гимнастка и каскадер Карина Асмус. Именно она написала в Instagram, что трюк в клипе певицы на самом деле выполнила профессионал Светлана Токарская. После этого исполнительница призналась, что из автомобиля выпрыгивала не она, а также поблагодарила дублершу.