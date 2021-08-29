«Этот день в истории». Что произошло 29 августа, праздники, факты, люди

29 августа свой профессиональный праздник отмечают шахтеры — труженики угольного фронта. Сегодня вспоминают тех, кто отдал этому непростому делу свою жизнь. По всей стране проводятся праздничные мероприятия, традиционно они начинаются с возложения цветов к памятникам погибшим шахтерам. Впервые в СССР День шахтера отметили 29 августа 1948 года, но дату праздника официально утвердили еще в сентябре 1947 года с подачи руководителей угольной промышленности — Александра Засядько и Дмитрия Оника. Сегодня Россия — одна из крупнейших горнодобывающих держав мира. В прошлом году в нашей стране добыли более 400 миллионов тонн угля. За этими колоссальными цифрами стоит труд тысяч людей.

Также сегодня отмечается Международный день действий против ядерных испытаний, приуроченный к дате закрытия Семипалатинского ядерного полигона. В мае 2010 года все государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия обязались вместе стремиться к достижению безопасности в мире и охарактеризовали установление запрета на ядерные испытания как «жизненно важную задачу».