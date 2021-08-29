Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 14:47
14:45
Спорт
Россиянка Анна Крившина завоевала серебро в плавании вольным стилем на Паралимпиаде
14:44
Наука
Ученые объяснили, почему коты делают людей счастливыми
14:40
Экономика
Банки предложили усложнить доступ к внесудебной процедуре банкротства
14:40
Спорт
Российская прыгунья Сапожникова стала бронзовым призером Паралимпиады в Токио
14:33
Весь мир
На юго-востоке Турции армянскую церковь переделали под библиотеку
14:32
Политика
В итальянской газете объяснили недопуск санкций против талибов в декларацию G7
14:31
Происшествия
Полиция нашла на овощебазе в Петербурге мигрантов-нелегалов и поддельный алкоголь
14:30
Спорт
Лучники Артахинова и Шигаев взяли бронзовые медали Паралимпиады в миксте
14:29
Весь мир
В результате падения автобуса в пропасть в Перу погибли 16 человек
14:29
Новороссия
Донбасс сегодня: в Горловке ранены дети, инструктор из США покончил с собой на Украине
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 29 августа, праздники, факты, люди
Общество

29 августа свой профессиональный праздник отмечают шахтеры — труженики угольного фронта. Сегодня вспоминают тех, кто отдал этому непростому делу свою жизнь. По всей стране проводятся праздничные мероприятия, традиционно они начинаются с возложения цветов к памятникам погибшим шахтерам. Впервые в СССР День шахтера отметили 29 августа 1948 года, но дату праздника официально утвердили еще в сентябре 1947 года с подачи руководителей угольной промышленности — Александра Засядько и Дмитрия Оника. Сегодня Россия — одна из крупнейших горнодобывающих держав мира. В прошлом году в нашей стране добыли более 400 миллионов тонн угля. За этими колоссальными цифрами стоит труд тысяч людей.

Также сегодня отмечается Международный день действий против ядерных испытаний, приуроченный к дате закрытия Семипалатинского ядерного полигона. В мае 2010 года все государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия обязались вместе стремиться к достижению безопасности в мире и охарактеризовали установление запрета на ядерные испытания как «жизненно важную задачу».

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 29 августа, праздники, факты, люди
россия праздник общество история этот день в истории интересные факты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru