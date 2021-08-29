Российский МИД выясняет личность сбежавшего в Японию гражданина

Москва, 29 августа. Сотрудники Министерства иностранных дел России занимаются подтверждением персональной информации человека, который мог приплыть в Японию с Курильских островов.

По имеющимся данным, у мужчины при себе нет никаких документов. Пока представители ведомства не смогли встретиться с беглецом, сообщает источник ФАН в МИД.

Сотрудники правоохранительных органов Японии задержали россиянина за незаконное пересечение государственной границы. Местные СМИ заявили, что мужчина мог самостоятельно добраться до острова Хоккайдо. Позднее на одном из пляжей региона нашли гидрокостюм.