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Российский МИД выясняет личность сбежавшего в Японию гражданина

  /   Обновлено: 29 августа 2021 11:55
Происшествия
Российский МИД выясняет личность сбежавшего в Японию гражданина
pixabay.com

Москва, 29 августа. Сотрудники Министерства иностранных дел России занимаются подтверждением персональной информации человека, который мог приплыть в Японию с Курильских островов.

По имеющимся данным, у мужчины при себе нет никаких документов. Пока представители ведомства не смогли встретиться с беглецом, сообщает источник ФАН в МИД.

Сотрудники правоохранительных органов Японии задержали россиянина за незаконное пересечение государственной границы. Местные СМИ заявили, что мужчина мог самостоятельно добраться до острова Хоккайдо. Позднее на одном из пляжей региона нашли гидрокостюм.

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япония мид рф хоккайдо
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