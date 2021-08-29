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Альтернативы нет: Клинцевич объяснил, зачем Москве выстраивать отношения с Афганистаном

  /   Обновлено: 29 августа 2021 12:37
Политика
Альтернативы нет: Клинцевич объяснил, зачем Москве выстраивать отношения с Афганистаном
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Федеральное агентство новостей негативно относится к идеологии террористических и экстремистских организаций. Данный текст не является пропагандой терроризма или экстремизма и носит исключительно информационный характер.

России действительно необходимо выстраивать отношения с Афганистаном, об этом в беседе с ФАН рассказал российский политик, председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал заявление директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова о том, что Москве придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане. Представитель МИД также отметил, что «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) подает обнадеживающие сигналы в вопросе формирования инклюзивного правительства.

«МИД прав — нам действительно надо выстраивать с ними отношения. Так как там нет другой власти, а если не выстраивать и не влиять, то эти проблемы потом коснутся нас», — рассказал собеседник ФАН.

Альтернативы нет: Клинцевич объяснил, зачем Москве выстраивать отношения с Афганистаном
Global Look Press  / Hindustan Times

Франц Клинцевич объяснил, что в случае вражды из Афганистана могут поехать мигранты, а вместе с ними и специально обученные люди, чтобы проникать как в среднеазиатские республики, так и в Россию.

«Они будут дестабилизировать ситуацию и приносить разные трудности. Мы это все проходили, и альтернативы нет. Это не означает, что там будут организовываться встречи на высшем уровне. У  Госдумы и Совета Федерации были взаимоотношения с афганским парламентом, а что будет сейчас и как будет все развиваться — непонятно», — добавил политик.

Министерству иностранных дет РФ придется заниматься этим вопросом, подчеркнул Клинцевич. Встречи и разговоры с нынешним правительством Афганистана неизбежны для нашей страны.

«Этот регион непростой. Изначально те, кто планировал эту ситуацию, понимали, что с точки зрения менталитета и заложенных корней — эти события будут. Все эксперты говорят, что центральная власть в Афганистане никогда не имела веса, всегда все основывалось на мнении главарей местных племен», — рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

Клинцевич подчеркнул, что МИД РФ сейчас делает все правильно, поскольку Россия должна смотреть вперед и понимать перспективы.

Ранее стало известно, что Абдул Баки Хаккани стал исполняющим обязанности министра высшего образования в Афганистане. В период с 1996 по 2001 годы Хаккани занимал пост губернатора провинций Хост и Пактика.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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