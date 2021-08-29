Самолет приземлился в Якутске с двумя пробоинами в фюзеляже

Якутск, 29 августа. Инцидент произошел в аэропорте поселка Усть-Куйга. После приземления на самолете Ан-26 обнаружили две пробоины от камней.

По данным источника ФАН, воздушное судно сняли с полетов, сейчас в ситуации разбирается специальная комиссия. По предварительной версии, камни отскочили во время движения на ВПП. Возможно, речь идет о плохо подготовленной полосе. В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне воздушное судно АТР-72, которое следовало из Сургута в Барнаул, совершило незапланированную посадку в аэропорту. Причиной экстренных мер стал сработавший датчик генератора.