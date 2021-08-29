Живых украинок уложили в гробы ради рекламы дизайнерской одежды для покойниц

Днепр, 29 августа. Находчивые украинские предприниматели предложили линейку дизайнерской одежды для умерших женщин.

Ради рекламной кампании живых моделей, облаченных в специально подготовленные наряды, уложили в настоящие гробы. Для антуража возле них даже выставили специальные траурные венки. Идею так называемой загробной моды презентовали сотрудники украинской студии Angels.

«Мы рады первыми на Украине представить данную коллекцию», — написали они в своем Facebook.

Согласно предлагаемой концепции, женщина должна всегда хорошо выглядеть. Последний путь для представительницы прекрасного пола не должен становиться исключением, считают украинские предприниматели, предлагающие идею концептуальных похорон.

Факт скандальной рекламы не так давно обсуждали и в России. Речь идет о ЛГБТ-рекламе сети «ВкусВилл». Известно, что представители компании позже извинились и удалили рекламу из общего доступа. Такой маркетинговый ход появился из-за появления молодых сотрудников, транслирующих личные убеждения вместо того, чтобы выстроить четкий план и понимать результаты своих действий, отметил член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев.