Россиянка Вера Муратова стала обладательницей бронзы в пауэрлифтинге на Паралимпиаде

Токио, 29 августа. Российская спортсменка Вера Муратова завоевала бронзовую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио. Она заняла третье место в соревнованиях по пауэрлифтингу.

Муратова выступала в весовой категории до 79 килограммов. Спортсменке удалось продемонстрировать результат 132 килограмма.

Первое место заняла представительница Нигерии Босе Омолайо, поднявшая 141 килограмм. Серебряной призеркой стала украинка Наталья Олейник с итоговой цифрой 133 килограмма.

Пауэрлифтерши выступают в классе PWL. К этой группе относятся спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Россия пока занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. В копилке национальной сборной 14 золотых, семь серебряных и 21 бронзовая медаль. На первом месте находятся китайские спортсмены, а на втором — британцы.

Ранее российская легкоатлетка Анастасия Соловьева завоевала бронзу Паралимпийских игр. Она стала призеркой в беге на дистанции 400 метров.