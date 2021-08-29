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Россиянка Вера Муратова стала обладательницей бронзы в пауэрлифтинге на Паралимпиаде

  /   Обновлено: 29 августа 2021 11:47
Спорт
Россиянка Вера Муратова стала обладательницей бронзы в пауэрлифтинге на Паралимпиаде
ТАСС  /  Рюмин Александр

Токио, 29 августа. Российская спортсменка Вера Муратова завоевала бронзовую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио. Она заняла третье место в соревнованиях по пауэрлифтингу.

Муратова выступала в весовой категории до 79 килограммов. Спортсменке удалось продемонстрировать результат 132 килограмма.

Первое место заняла представительница Нигерии Босе Омолайо, поднявшая 141 килограмм. Серебряной призеркой стала украинка Наталья Олейник с итоговой цифрой 133 килограмма.

Пауэрлифтерши выступают в классе PWL. К этой группе относятся спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Россия пока занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. В копилке национальной сборной 14 золотых, семь серебряных и 21 бронзовая медаль. На первом месте находятся китайские спортсмены, а на втором — британцы.

Ранее российская легкоатлетка Анастасия Соловьева завоевала бронзу Паралимпийских игр. Она стала призеркой в беге на дистанции 400 метров.

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паралимпиада токио муратова
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