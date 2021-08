Сильнейший за сто лет: жители Луизианы спасаются от надвигающегося урагана «Ида»

Вашингтон, 29 августа. Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближающимся к его побережью штормом «Ида». Об этом он сообщил в ходе специального брифинга.

По словам президента в Луизиане и Техасе размещены 500 сотрудников Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

President Biden on Ida: "I've already signed an emergency declaration for Louisiana. [...] We deployed 500 FEMA emergency personnel in Texas and Louisiana." pic.twitter.com/SiNUWyQK6s — The Hill (@thehill) August 29, 2021

Губернатор Джон Бел Эдвардс заявил, что ураган «Ида», которому присвоена четвертая категория, станет «одним из самых сильных ураганов, обрушившихся на Луизиану, по крайней мере, с 1850-х годов».

This will be one of the strongest storms to hit Louisiana since at least the 1850s. Preparations need to be complete and you need to be where you intend to ride out the storm by tonight. Conditions will begin deteriorating early tomorrow morning. Stay vigilant. #lagov #lawx #Ida pic.twitter.com/7wkArbd9uo — John Bel Edwards (@LouisianaGov) August 28, 2021

Специалисты отмечают, что сила ветра в урагане превышает 200 км/ч. Ожидается, что «Ида» доберется до побережья во второй половине дня воскресенья. Примечательно, что удар «Иды» ожидается спустя ровно 16 лет с того дня, когда Луизиану накрыл мощный ураган «Катрина», унесший жизни более 2 тыс. человек.

Спасайся, кто может

Власти штата и ряда городов призвали граждан покинуть свои дома, которые находятся в зоне стихийного бедствия. По словам властей, «Ида» активизировалась так быстро, что не было времени для организации обязательной эвакуации. Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл призвала жителей города, который в 2005 пострадал от урагана «Катрина», уезжать. Тех, кто остался, предупредили, чтобы они готовились к длительным отключениям электроэнергии.

“Now is the time to leave,” New Orleans Mayor LaToya Cantrell tells residents who are planning to evacuate ahead of Hurricane Ida.



“There are no signs…that this storm will weaken.” https://t.co/ypmPNfkI4j pic.twitter.com/flBPoTXe8N — CNN (@CNN) August 28, 2021

«Сейчас самое время уезжать. Нет никаких признаков, что ураган ослабнет», — заявила она в ходе брифинга.

В субботу на заправках образовались длинные очереди из желающих покинуть зону стихийного бедствия. На шоссе № 10, которое ведет из Нового Орлеана, образовались пробки.

Hurricane #IDA evacuations are underway in New Orleans this morning. Gridlock on I-10 westbound near Lafreniere Park.#TropicalUpdate #lawx ????pic.twitter.com/Ylg1c7KQTE — Dylan Federico (@DylanFedericoWX) August 28, 2021

???????? Evacuations underway in Louisiana ahead of Hurricane #Ida. pic.twitter.com/98rollhusN — Brantly Keiek (@BrantlyWx) August 28, 2021

В аэропорту Нового Орлеана столпились тысячи людей, которые пытаются покинуть город.

MASS EXIT: Long lines formed at a crowded Louis Armstrong New Orleans International Airport as people continued to evacuate, hoping to escape the area before Hurricane Ida makes landfall Sunday. pic.twitter.com/K4Uqq2NKnN — Markets Today (@marketstodays) August 29, 2021

Губернатор Эдвардс сказал, что власти Луизианы уже работают над поиском гостиниц для эвакуированных, чтобы меньше людей оставалось в массовых убежищах. Он отметил, что во время прошлогоднего сезона ураганов Луизиана нашла места для размещения 20 тыс. человек. По его словам, в 14 округах Луизианы были размещены пять тысяч военнослужащих Национальной гвардии, которые смогут быть привлечены для проведения поисково-спасательных работ. Также на дежурство выведены около 10 тысяч сотрудников электроснабжающих компаний, которые будут реагировать на перебои с электричеством.

Больницы остаются

В тяжелом положении оказались больницы Луизианы, которые переполнены пациентами после последнего всплеска COVID-19. Количество новых случаев заболевания выросло с нескольких сотен в день, которые наблюдались в течение большей части весны и начала лета до тысяч в день к концу июля. В августе количество случаев госпитализации превысило три тысячи в сутки.

«Мы снова сталкиваемся со стихийным бедствием в разгар пандемии», — говорит Дженнифер Авеньо, глава здравоохранения Нового Орлеана. Она призвала жителей «подготовиться и к тому, и к другому».

Губернатор Эдвардс сообщил, что эвакуация больниц в угрожаемых районах производиться не будет, поскольку в Луизиане и других штатах нет резерва коек для размещения пациентов с COVID-19.

«Это невозможно. Нам некуда привести этих пациентов. Ни в штате, ни за его пределами», — заявил он.

Джефф Элдер, медицинским директором по управлению чрезвычайными ситуациями в медицинской сети LCMC Health, сказал, что в воскресенье шесть больниц сети перейдут в режим автономной работы. Персонал, который собирался остаться в больницах на время шторма, должен был приехать в субботу и воскресенье утром и переночевать в больнице.

Элдер сообщил, что одна из первых вещей, которые делают их больницы, когда приходят штормы, — это выписывают всех пациентов, которые могут покинуть учреждение. Тем не менее, нагрузка сейчас выше, чем обычно, из-за пандемии. Но он сказал, что больницы стали намного более надежными после урагана «Катрина».

«Мы многому научились с 2005 года. Ключевые элементы инфраструктуры в настоящее время подняты, чтобы уберечь их от наводнений. Например, в Университетском медицинском центре в Новом Орлеане, который был построен после урагана «Катрина», генератор поднят, запасы дизельного топлива защищены, а на первом этаже нет основных услуг, поэтому, даже если паводковые воды поднимутся так высоко, ничего существенного не пострадает», — говорит он.

В зоне опасности

В свою очередь метеорологи предупреждают, что, по прогнозам, «Ида» пройдет через «абсолютное худшее место для урагана».

Imagery captured by a NOAA satellite shows the center of Hurricane Ida, which was “quickly intensifying” in the Gulf of Mexico on Saturday afternoon, the NOAA said. The storm is forecasted to reach Category 4 before it hits the Gulf Coast tomorrow. https://t.co/VWeN0MOG8v pic.twitter.com/mRm3oUzJ6Y — CBS News (@CBSNews) August 29, 2021

Коридор автомагистрали № 10 между Новым Орлеаном и столицей штата, городом Батон-Руж является важнейшим центром нефтехимической промышленности страны, вдоль которого расположены нефтеперерабатывающие заводы, терминалы природного газа и химические заводы. Также на реке Миссисипи располагаются две атомные электростанции крупнейшего поставщика электроэнергии в Луизиане, компании Entergy.

Хотя официальные лица подчеркивают, что дамба и дренажные системы штата были значительно улучшены после урагана «Катрина», наводнение все еще возможно при уровне осадков 50 сантиметров.

Между «Идой» и «Норой»

В то же время, как Луизиана готовится к удару «Иды», на другом конце страны в сторону Калифорнийского залива движется ураган «Нора».

В субботу скорость ветра в урагане, который движется вдоль побережья Мексики, достигала 120 км/ч.

Национальный центр ураганов США заявил, что «Нора», скорее всего, продолжит двигаться вдоль мексиканского побережья и постепенно ослабнет до тропического шторма к вечеру воскресенья, прежде чем достигнет Калифорнийского залива.

#Nora is forecast to strengthen into a ???? Hurricane by Saturday while approaching the coast of Mexico and continuing into Baja California Sur. ????️Expect heavy rain. Check updates frequently as forecast is still uncertain:

➡️https://t.co/6hZNrqiUeS pic.twitter.com/c09Dv9XPbK — meteoblue AG (@meteoblue) August 26, 2021

Ожидается, что шторм продолжит движение на север вверх по заливу, прежде чем ослабнет еще больше до тропической депрессии и направится вглубь страны в сторону пограничного региона Аризоны. Остатки шторма могут вызвать сильные дожди к середине недели на юго-западе США и в центральных Скалистых горах.