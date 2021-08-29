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Сильнейший за сто лет: жители Луизианы спасаются от надвигающегося урагана «Ида»
Весь мир
Сильнейший за сто лет: жители Луизианы спасаются от надвигающегося урагана «Ида»
Global Look Press  /  Pete Marovich / Consolidated News Photos

Вашингтон, 29 августа. Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближающимся к его побережью штормом «Ида». Об этом он сообщил в ходе специального брифинга.

По словам президента в Луизиане и Техасе размещены 500 сотрудников Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Губернатор Джон Бел Эдвардс заявил, что ураган «Ида», которому присвоена четвертая категория, станет «одним из самых сильных ураганов, обрушившихся на Луизиану, по крайней мере, с 1850-х годов».

Специалисты отмечают, что сила ветра в урагане превышает 200 км/ч. Ожидается, что «Ида» доберется до побережья во второй половине дня воскресенья. Примечательно, что удар «Иды» ожидается спустя ровно 16 лет с того дня, когда Луизиану накрыл мощный ураган «Катрина», унесший жизни более 2 тыс. человек.

Спасайся, кто может

Власти штата и ряда городов призвали граждан покинуть свои дома, которые находятся в зоне стихийного бедствия. По словам властей, «Ида» активизировалась так быстро, что не было времени для организации обязательной эвакуации. Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл призвала жителей города, который в 2005 пострадал от урагана «Катрина», уезжать. Тех, кто остался, предупредили, чтобы они готовились к длительным отключениям электроэнергии.

«Сейчас самое время уезжать. Нет никаких признаков, что ураган ослабнет», — заявила она в ходе брифинга.

В субботу на заправках образовались длинные очереди из желающих покинуть зону стихийного бедствия. На шоссе № 10, которое ведет из Нового Орлеана, образовались пробки.

В аэропорту Нового Орлеана столпились тысячи людей, которые пытаются покинуть город.

Губернатор Эдвардс сказал, что власти Луизианы уже работают над поиском гостиниц для эвакуированных, чтобы меньше людей оставалось в массовых убежищах. Он отметил, что во время прошлогоднего сезона ураганов Луизиана нашла места для размещения 20 тыс. человек. По его словам, в 14 округах Луизианы были размещены пять тысяч военнослужащих Национальной гвардии, которые смогут быть привлечены для проведения поисково-спасательных работ. Также на дежурство выведены около 10 тысяч сотрудников электроснабжающих компаний, которые будут реагировать на перебои с электричеством.

Больницы остаются

В тяжелом положении оказались больницы Луизианы, которые переполнены пациентами после последнего всплеска COVID-19. Количество новых случаев заболевания выросло с нескольких сотен в день, которые наблюдались в течение большей части весны и начала лета до тысяч в день к концу июля. В августе количество случаев госпитализации превысило три тысячи в сутки.

«Мы снова сталкиваемся со стихийным бедствием в разгар пандемии», — говорит Дженнифер Авеньо, глава здравоохранения Нового Орлеана. Она призвала жителей «подготовиться и к тому, и к другому».

Губернатор Эдвардс сообщил, что эвакуация больниц в угрожаемых районах производиться не будет, поскольку в Луизиане и других штатах нет резерва коек для размещения пациентов с COVID-19.

«Это невозможно. Нам некуда привести этих пациентов. Ни в штате, ни за его пределами», — заявил он.

Джефф Элдер, медицинским директором по управлению чрезвычайными ситуациями в медицинской сети LCMC Health, сказал, что в воскресенье шесть больниц сети перейдут в режим автономной работы. Персонал, который собирался остаться в больницах на время шторма, должен был приехать в субботу и воскресенье утром и переночевать в больнице.

Элдер сообщил, что одна из первых вещей, которые делают их больницы, когда приходят штормы, — это выписывают всех пациентов, которые могут покинуть учреждение. Тем не менее, нагрузка сейчас выше, чем обычно, из-за пандемии. Но он сказал, что больницы стали намного более надежными после урагана «Катрина».

«Мы многому научились с 2005 года. Ключевые элементы инфраструктуры в настоящее время подняты, чтобы уберечь их от наводнений. Например, в Университетском медицинском центре в Новом Орлеане, который был построен после урагана «Катрина», генератор поднят, запасы дизельного топлива защищены, а на первом этаже нет основных услуг, поэтому, даже если паводковые воды поднимутся так высоко, ничего существенного не пострадает», — говорит он.

В зоне опасности

В свою очередь метеорологи предупреждают, что, по прогнозам, «Ида» пройдет через «абсолютное худшее место для урагана».

Коридор автомагистрали № 10 между Новым Орлеаном и столицей штата, городом Батон-Руж является важнейшим центром нефтехимической промышленности страны, вдоль которого расположены нефтеперерабатывающие заводы, терминалы природного газа и химические заводы. Также на реке Миссисипи располагаются две атомные электростанции крупнейшего поставщика электроэнергии в Луизиане, компании Entergy.

Хотя официальные лица подчеркивают, что дамба и дренажные системы штата были значительно улучшены после урагана «Катрина», наводнение все еще возможно при уровне осадков 50 сантиметров.

Между «Идой» и «Норой»

В то же время, как Луизиана готовится к удару «Иды», на другом конце страны в сторону Калифорнийского залива движется ураган «Нора».

В субботу скорость ветра в урагане, который движется вдоль побережья Мексики, достигала 120 км/ч.

Национальный центр ураганов США заявил, что «Нора», скорее всего, продолжит двигаться вдоль мексиканского побережья и постепенно ослабнет до тропического шторма к вечеру воскресенья, прежде чем достигнет Калифорнийского залива.

Ожидается, что шторм продолжит движение на север вверх по заливу, прежде чем ослабнет еще больше до тропической депрессии и направится вглубь страны в сторону пограничного региона Аризоны. Остатки шторма могут вызвать сильные дожди к середине недели на юго-западе США и в центральных Скалистых горах.

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