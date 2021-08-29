«Отнимут пенсии и шаровары»: Киев вводит новые санкции против неплательщиков ЖКУ

Правительство Украины одобрило положение, призванное ужесточить наказания для жителей страны, имеющих задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Уже с 1 сентября 2021 года в отношении граждан, которые не могут погасить долги за электричество, воду, газ и отопление, будут применяться так называемые «показательные штрафные методы». У украинцев, игнорирующих оплату по квитанциям более трех месяцев, могут арестовать движимое и недвижимое имущество. Многие независимые эксперты, включая международных правозащитников, называют нововведение «издевательством над здравым смыслом». Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Подписанный кабмином Украины документ фактически отменил широко разрекламированный командой президента страны Владимира Зеленского мораторий на принудительное отключение должников от услуг ЖКХ, который действовал с момента объявления карантина из-за COVID-19. Еще в апреле 2020 года официальный Киев объявил о так называемых коммунальных каникулах: во время пандемии против должников не использовались санкционные меры. Эти каникулы закончились.

Правительство украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля разрешило соответствующим службам взимать с населения долги и пени за просрочку коммунальных выплат.

«Сейчас в этом есть необходимость», — в своих лучших традициях резюмировал Денис Анатольевич.

facebook.com / Денис Шмигаль

Согласно официальной информации, на данный момент общая задолженность граждан Украины по коммуналке составляет 66,5 миллиарда гривен (около 180 миллиардов рублей).

«Действующая власть крайне заинтересована в пополнении нищей украинской казны, а сделать это сейчас можно только за счет таких же нищих граждан, — сказал корреспонденту Федерального агентства новостей киевский экономист Борис Лищук. — В ближайшее время тем же должникам сначала откажут в начислении государственных субсидий на оплату услуг ЖКХ, а затем займутся вопросом лишения этой категории граждан пособий и даже пенсий. В планах государства продавать с аукциона жилье неплательщиков».

По словам Лищука, в обозримом будущем Киев так отнимет у рядового украинца «последнюю рубаху». И уже отнимает. Только не «рубаху», а шаровары, в прямом смысле этого слова.

На днях 70-летний заслуженный работник культуры из Черниговской области Валерий Сушко (фамилия изменена) оказался в курьезной ситуации. В дом Валерия Петровича нагрянули государственные инспекторы. Комиссары поинтересовались, сможет ли он оплатить долг за ЖКУ в размере 45 тысяч гривен (примерно 123 тысячи рублей).

Получив отрицательный ответ, гости предложили сделку: заслуженный работник культуры передает в фонд государства 100 комплектов казацких штанов и поясов (пенсионер шьет и продает элементы формы казаков Запорожской Сечи), а взамен долг аннулируется, дело о лишении его части пенсионных выплат автоматически уничтожается.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Пусть забирают все, что хотят, — заявил Сушко. — Только сейчас у меня нет 100 таких комплектов. Придется работать день и ночь еще несколько месяцев».

Что будет с украинцами, которые не смогут «расплатиться шароварами», пока неизвестно.

«У абсолютного большинства трудоспособных людей на Украине нет работы, а пенсионные выплаты пожилым гражданам не превышают даже прожиточного минимума, — констатировал ФАН европейский правозащитник Александр Митц. — Следовательно, введение новых санкций против неплательщиков по жилищно-коммунальным услугам является ничем иным, как бредовым недружелюбным актом в отношении собственных сограждан. Неужели президент и Правительство Украины этого не понимают?»

Вопрос остается риторическим. Тем временем в украинском сегменте интернета обретают популярность посты, призывающие малоимущих украинцев оспаривать в судах непомерно высокие цены на услуги ЖКХ.