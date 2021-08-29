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Решение СНБО Украины о нейтрализации угроз в энергетике вступило в силу
Политика
Решение СНБО Украины о нейтрализации угроз в энергетике вступило в силу
znaj.ua

Киев, 29 августа. Инициатива Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о мерах, связанных с нейтрализацией угроз в энергетической сфере, официально вступила в силу.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение СНБО, согласно которому украинский кабмин проверит тарифы на электроэнергию. Также будет изучена возможность введения временной администрации на предприятиях, где зафиксированы нарушения.

«До 31 августа 2021 года проработать вопросы введения платы за мощность для производителей электрической энергии», — указано в решении СНБО Украины.

Подписанный указ предполагает проверку источников финансирования природоохранных мероприятий и установление критериев допустимости госпомощи на защиту окружающей среды, говорится в документе. Верховной раде поручено проработать законодательную базу в области энергетики.

Ранее сообщалось, что Украина рискует в скором времени остаться без Днепра по экологическим и политическим причинам. Нынешнее состояние реки может быть связано со снижением эффективности контролирующих органов.

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украина зеленский снбо
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