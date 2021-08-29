Центробанк Афганистана установил лимит на снятие средств с личных счетов

Кабул, 29 августа. Местные жители не смогут обналичить более 200 долларов за одну неделю. Ограничение затронет все финансовые организации в стране.

Банк Афганистана принял решение ограничить возможность снятия средств с личных счетов граждан. Такое сообщение опубликовало локальное информационное агентство «Хама Пресс». Решение регулятора вызвано опасениями за экономическую стабильность государства. Многие граждане, работающие в государственных учреждениях, долгое время не получали выплат, из-за чего возник повышенный спрос на снятие наличных.

ООН считает, что населению Афганистана может грозить голодная смерть при дальнейшем ухудшении экономической ситуации. Что избежать гуманитарной катастрофы, уже к сентябрю нужно собрать 200 млн долларов, пишет INFOX.