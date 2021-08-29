Политик Моултон обвинил США в хаосе на территории Кабула

Вашингтон, 29 августа. Действия американских властей привели к хаосу на территории Кабула. США отказались от основного военного аэродрома в Баграме, из-за чего возникла кризисная ситуация в столице.

Так считает член палаты представителей США Сет Моултон. Именно решение руководства Соединенных Штатов стало причиной такой быстрой и беспорядочной эвакуации в Кабуле. Ответственность за этот хаос в аэропорту несет американская сторона, уверен политик.

«С какой стати вы отказываетесь от нашего основного аэродрома, когда вы знаете, что мы должны эвакуировать десятки тысяч людей? Это просто взорвало мой разум», — высказался Моултон.

Ранее стало известно, что сотрудники американского посольства в Афганистане могут вернуться на родину до конца августа 2021 года. Конкретное решение по вывозу дипломатов еще не принято. Однако такая вероятность не исключена, сообщили журналисты изданий США со ссылкой на свои источники.