Еще с древних времен женщины всего мира использовали самые разные ухищрения, чтобы избавиться от нежелательных волос. Пожалуй, одним из наиболее популярных и действенных методов стал ваксинг — депиляция волос с помощью воскообразной пасты. Искусством удаления лишней растительности на теле с помощью воска владели еще древние египтянки. Да и русские царицы тоже охотно пользовались этим средством для поддержания красоты кожи.

В наши дни на рынке косметической продукции существует немало специализированных смесей для ваксинга. С другой стороны, приготовление аналогичных составов в домашних условиях никто не отменял. Если воск для депиляции сделан по всем правилам, то удаление нежелательных волос принесет отличный результат. Более того — используя домашние смеси для депиляции вы можете значительно сэкономить как время, так и деньги. Тем более приготовить состав достаточно просто, как и приобрести все необходимые для него ингредиенты. Сегодня мы раскрываем секреты царских особ и выясняем, как сделать воск для депиляции самостоятельно в домашних условиях и что для этого потребуется.

Восковая депиляция — что это?

Ваксинг, или депиляция воском, — это, увы, краткосрочное, но вместе с тем довольно качественное устранение нежелательного волосяного покрова с помощью специальной воскообразной пасты. Как правило, ее предварительно растапливают, а затем наносят на обрабатываемые участки кожи в горячем либо холодном виде. Вязкая смесь равномерно распределяется по коже и обволакивает каждый волос, а затем застывает и ее удаляют вместе с растительностью. Волосы при такой процедуре устраняются вместе с корнем, однако волосяные фолликулы при этом не затрагиваются, поэтому результат сохраняется от 2 недель до полутора месяцев, после чего волоски начинают отрастать снова. Впрочем, регулярные процедуры способствуют истончению волос и замедлению их роста, а иногда и полному исчезновению.

Зачем делать воск в домашних условиях?

Многие задаются вопросом, зачем делать воск самостоятельно, если на прилавках достаточно аналогичных средств на любой вкус? Между тем воск собственного приготовления позволит вам убить сразу несколько зайцев. Во-первых, как мы уже отметили, вы значительно сэкономите, во-вторых, гарантированно получите полностью натуральное средство, в-третьих, сведете к минимуму вероятность аллергических реакций.

Домашний воск для депиляции: основные ингредиенты и рецепты приготовления

Составляющие воскообразной смеси для домашнего удаления волос лучше всего приобретать в магазинах косметики, стараясь выбирать натуральные ингредиенты без красящих и других подобных веществ. К ключевым нужным компонентам относятся парафин, служащий для смягчения кожи, глицерин, предотвращающий ее пересыхание, карнаубский (пальмовый) воск либо канифоль, обеспечивающие повышение пластичности смеси, а также пчелиный воск. При желании вы можете добавить в ваш домашний продукт эфирные масла, например лаванды, или даже пчелиный мед, чтобы ваш домашний воск был более целебным и ароматным.

Процедура депиляции, начиная от приготовления воска и заканчивая обработкой кожи успокаивающим кремом, занимает приблизительно 1–1,5 часа. Дополнительные приспособления, такие как воскоплав, тканевые или бумажные полоски, шпатели для нанесения смеси, можно также приобрести в магазине косметики или в интернете.

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Но вернемся к нашим рецептам. Классический состав очень прост: 50 граммов парафина, 200 граммов канифоли и 100 граммов пчелиного воска. Все три компонента следует смешать, растопить при температуре 70°С до достижения однородной консистенции, а затем остудить до 40°С. Процесс приготовления занимает примерно 30 минут. За это время смесь существенно загустеет и станет тягучей.

Другой, более сложный в приготовлении, воск для домашнего удаления волос содержит 130 граммов пчелиного воска, одну столовую ложку глицерина, 360 граммов карнаубского (пальмового) воска и 2–4 капли эфирного масла на ваш вкус. Вначале пчелиный и карнаубский воск следует измельчить и растопить до 60–70°С, а затем добавить к смеси оставшиеся ингредиенты, основательно перемешать и остудить ее до тех же 40°С. Если вы не израсходовали смесь для депиляции полностью, не переживайте, ее остатки можно без проблем хранить в холодильнике до следующей процедуры.

Как безопасно растопить воск дома?

Как правило, воск для депиляции растапливают в специальном аппарате — воскоплаве. Впрочем, сделать это можно и с использованием микроволновой печи или на водяной бане. К недостаткам последних двух способов можно отнести отсутствие возможности точно контролировать температуру растапливания, а также необходимость придерживаться определенных мер безопасности для полного управления процессом и предотвращения ожогов. К примеру, недопустимо закипание воска в процессе приготовления смеси, а при выборе водяной бани безопаснее всего использовать электрическую плиту. И перед тем, как начать депиляцию, следует выполнить на небольшом фрагменте кожи температурный тест.