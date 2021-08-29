Сарик Андреасян пригрозил исками за шутки о его творчестве

Москва, 29 августа. Конфликт между режиссером Сариком Андреасяном и телеведущей Лерой Кудрявцевой набирает обороты. На этот раз кинематографист угрожает исками за шутки над его работами.

Поводом для возмущения Андреасяна стала фраза теледивы, произнесенная со сцены конкурса «Новая волна». Представляя очередной номер, Кудрявцева в шутку сказала о фильмах режиссера, что их много, но среди них «хорошего мало».

Высказывание ведущей разозлило кинематографиста, и он опубликовал оскорбительный пост в ее адрес на своей странице в Instagram. После этого Кудрявцева дала комментарий СМИ, в котором призналась, что сама не знакома с творчеством Андреасяна, а шутку для нее написали сценаристы. Этот ответ вызвал новую реакцию режиссера.

«Люди ничего не смотрели, но обвиняют и пытаются оскорблять и шутить, совершенно не понимания, о чем и о ком они говорят», — продолжил негодовать кинодеятель в Instagram.

По словам Андреасяна, он понимает, что Кудрявцева делает свою работу, за которую ей платят. Как полагает режиссер, все могут ошибаться, но сам он не умеет вести интернет-споры и не считает себя экспертом в «поливании кого-то грязью».

«Для этого есть юристы и адвокаты. Иски с этого момента будут приходить к каждому, кто пытается попасть на моем <...> в рай, думая, что их «невероятная» шутка обо мне сможет кого-то рассмешить», — пригрозил Андреасян.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова поддержала режиссера в этом конфликте. Актриса вспомнила, что кинематографист хорошо к ней отнесся, когда она снималась в его фильме беременной.