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Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по сестрам у клуба в Выборге

  /   Обновлено: 29 августа 2021 11:24
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по сестрам у клуба в Выборге
pixabay.com

Выборг, 29 августа. Стражи порядка задержали 31-летнего мужчину по подозрению в стрельбе по девушкам возле клуба в Выборге. Инцидент произошел рано утром у дома №13 по улице Кривоносова.

В полицию обратилась 25-летняя девушка. Она сообщила, что возле одного из ночных клубов в нее выстрелил неизвестный. Также мужчина открыл огонь в сторону сестры заявительницы. В результате произошедшего девушки не пострадали.

На указанный адрес незамедлительно прибыл наряд ОГИБДД. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать преступника. Им оказался ранее судимый местный житель.

В отношении мужчины составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства, а также возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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