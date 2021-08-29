Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по сестрам у клуба в Выборге

Выборг, 29 августа. Стражи порядка задержали 31-летнего мужчину по подозрению в стрельбе по девушкам возле клуба в Выборге. Инцидент произошел рано утром у дома №13 по улице Кривоносова.

В полицию обратилась 25-летняя девушка. Она сообщила, что возле одного из ночных клубов в нее выстрелил неизвестный. Также мужчина открыл огонь в сторону сестры заявительницы. В результате произошедшего девушки не пострадали.

На указанный адрес незамедлительно прибыл наряд ОГИБДД. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать преступника. Им оказался ранее судимый местный житель.

В отношении мужчины составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства, а также возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.