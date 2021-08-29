Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры жилого дома в Апатитах

Мурманск, 29 августа. Житель Апатитов устроил стрельбу из окна квартиры, которая располагается на пятом этаже. Напуганные соседи сразу же позвонили в полицию, пишут СМИ.

В доме на улице Бредова сотрудники полиции пообщались с мужчиной, который стал полностью отрицать пальбу из окна.

Однако позже житель Апатитов рассказал, что все-таки стрелял из двух пистолетов с шумовыми патронами. Также у него обнаружили пневматическую винтовку. Правоохранители назначили проверку, в ходе которой будет принято процессуальное решение.