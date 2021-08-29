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Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры жилого дома в Апатитах

  /   Обновлено: 29 августа 2021 11:31
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры жилого дома в Апатитах
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Мурманск, 29 августа. Житель Апатитов устроил стрельбу из окна квартиры, которая располагается на пятом этаже. Напуганные соседи сразу же позвонили в полицию, пишут СМИ.

В доме на улице Бредова сотрудники полиции пообщались с мужчиной, который стал полностью отрицать пальбу из окна.

Однако позже житель Апатитов рассказал, что все-таки стрелял из двух пистолетов с шумовыми патронами. Также у него обнаружили пневматическую винтовку. Правоохранители назначили проверку, в ходе которой будет принято процессуальное решение.

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