Сахар включен в список сельхозпродукции для проведения госинтервенций

Москва, 29 августа. Правительство РФ приняло решение о распространении механизма государственных интервенций на внутренний рынок сахара.

Сообщение о постановлении кабмина опубликовала пресс-служба правительства. Это стало продолжением политики снижения цен на продукты питания. Соответствующее поручение министрам дал президент России Владимир Путин. Межведомственная рабочая группа по данному вопросу подчиняется первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Одной из важных причин роста продовольственных цен стало повышение стоимости грузоперевозок в РФ, рассказывал ранее ФАН.

Между тем спортивный нутрициолог Дарья Савельева рекомендует тщательно контролировать потребление сахара. Зависимость от него может быть очень сильной, так как сладкого постоянно требует не только мозг, но и микрофлора кишечника, цитирует ее «Север-Пресс».