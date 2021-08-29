Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 13:16
13:14
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева попала в опасную ситуацию из-за злоупотребления алкоголем
13:14
Армия
NI: российские Су-30СМ на службе ВВС Казахстана обезопасят Центральную Азию
13:14
Общество
Новые технологии помогли ростовским врачам спасти учителя от инсульта
13:13
Экономика
Сервис Autospot признал ТО «УАЗ-Патриот» самым доступным среди внедорожников
13:13
Политика
Немецкие социал-демократы опередили ХДС/ХСС перед выборами в бундестаг
13:11
Происшествия
Сбежавший на машине с тульской свадьбы жених сбил подружку невесты
13:09
Общество
Спасатели Бурятии помогли спуститься застрявшей на Пике Любви туристке
13:08
Общество
Врач Животов сообщил, что в 99% случаев голова болит из-за старых травм
13:07
Армия
Замминистра МО РФ Булгаков подвел итоги конкурса «Мастера бронетанковой техники»
13:04
Весь мир
Волонтеры Красного Полумесяца обнаружили тело мигранта на побережье Ливии
Все новости

В Багдаде прошел региональный саммит по укреплению сотрудничества
Весь мир
В Багдаде прошел региональный саммит по укреплению сотрудничества
Prt Scr youtube.com  /  RHC JO

В иракской столице 28 августа прошел саммит с участием высокопоставленных представителей ближневосточных государств, организованный премьер-министром республики Мустафой аль-Казыми.

Помимо принимающей стороны, на мероприятии присутствовали делегации от Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции, Иордании, Катара и Кувейта. Особым гостем стал президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в Багдад с двухдневным визитом. Также на встречу были приглашены наблюдатели от ряда международных организаций, включая ООН, ЕС и Лиги арабских государств.

Изначальной целью мероприятия, заявленной иракским руководством, было укрепление своей роли как посредника в конфликтных ситуациях между странами региона, в первую очередь Саудовской Аравией и Ираном, и создание возможности для переговоров между ними в нейтральной обстановке.

В ходе встречи участники обсудили вопросы в сфере политики, экономики и безопасности, подчеркнув необходимость консолидации усилий в деле борьбы с терроризмом.

Возвращение Ирака на региональную арену

Мустафа аль-Казыми в своем выступлении заявил, что  саммит отражает представления Багдада о международном сотрудничестве.

«Между нашими народами общего намного больше, чем различий», — подчеркнул он.

Новый министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян в ходе конференции отметил, что стабильность в регионе могут обеспечить только диалог между государствами и недопущение иностранного вмешательства. Он заявил, что формирование союза в рамках подобного саммита способствовало бы росту экономического и культурного партнерства среди его участников, и выразил сочувствие по поводу отсутствия Сирии.

В Багдаде прошел региональный саммит по укреплению сотрудничества
Федеральное агентство новостей  / ТАСС\Джавахадзе Зураб

Представители Дамаска не был приглашены, как отметили в Багдаде, из-за нестабильной обстановки в Сирии. По мнению Аль-Казыми, их присутствие лишь повредило бы диалогу.

Участники саммита высоко оценили роль Ирака в его стремлении к обеспечению стабильности на Ближнем Востоке. В частности, миротворческие инициативы Багдада поддержали король Иордании Абдалла II, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, отметив его усилия по переводу регионального сотрудничества на более высокий уровень.

Премьер-министр Кувейта Сабах аль-Халид ас-Сабах в своей речи подчеркнул, что безопасность в Ираке будет способствовать стабильности на всем Ближнем Востоке, отметив, что республика смогла преодолеть большую часть стоявших перед ним вызовов.

Об этом упомянул и Макрон, который также выразил намерение его страны оказывать поддержку республике в борьбе с терроризмом.

«Независимо от решения американцев, мы сохраним наше присутствие в Ираке для борьбы с терроризмом», — заявил он.

Отвечая на запрос иракских властей об оказании помощи с проведением досрочных выборов в парламент, намеченных на 10 октября, французский президент сообщил, что наблюдение за этим процессом будут осуществлять миссии ЕС и ООН.

Возможности для диалога

В Багдаде прошел региональный саммит по укреплению сотрудничества
Prt Scr youtube.com  /  RHC JO

Эммануэль Макрон отметил, что сам факт такой встречи является значительным достижением.

«Нам удалось собрать за одним столом глав государств и правительств, которые иногда даже не контактировали друг с другом, чтобы они могли вновь сотрудничать и вместе искать решения проблем в регионе», — сказал французский политик.

В рамках саммита состоялось множество двусторонних переговоров между представителями стран-участниц. Наиболее примечательной стала встреча египетского и катарского лидеров, проведенная впервые с момента нормализации отношений между Каиром и Дохой в начале этого года.

Также состоялась беседа вице-президента ОАЭ Мухаммада бин Рашида Аль Мактума с новым министром иностранных дел Исламской Республики Амиром Абдоллахияном, в ходе которой эмиратский дипломат поздравил главу иранского внешнеполитического ведомства с назначением.

Ирано-саудовский вопрос

Тем не менее до сих пор не сообщалось о прямой встрече делегатов из Тегерана и Эр-Рияда, которая стала бы одним из наиболее важных и интересных событий конференции.

В настоящее время Саудовская Аравия и Иран являются главными региональными соперниками, занимающими противоположные стороны во многих вопросах. В частности, это касается йеменского конфликта, где королевство оказывает прямую военную помощь правительству в борьбе с повстанцами-хуситами, поддерживаемыми Исламской Республикой.

В Багдаде прошел региональный саммит по укреплению сотрудничества
Федеральное агентство новостей  / 

Также до недавнего времени два государства придерживались различных точек зрения касательно конфликта в Сирии. Тегеран выступил на стороне правительства Башара Асада, а Эр-Рияд финансировал и вооружал оппозиционные ему формирования боевиков.

Во многом противостояние Тегерана и Эр-Рияда обусловлено религиозными различиями. Иран, согласно национальной доктрине, поддерживает шиитов и близких им алавитов, в то время как Саудовская Аравия выступает на стороне суннитов.

Тем не менее за последние годы оба государства неоднократно заявляли о готовности к нормализации отношений, а в 2021-м провели ряд прямых встреч при посредничестве Катара и Ирака. Во многом это объясняется сменой риторики США в отношении Исламской Республики с приходом к власти президента Джо Байдена, так как Эр-Рияд является одним из союзников Вашингтона на Ближнем Востоке, что заметно сказывается на его региональной политике.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / В Багдаде прошел региональный саммит по укреплению сотрудничества
ирак ближний восток саммит
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru