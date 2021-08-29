В Багдаде прошел региональный саммит по укреплению сотрудничества

В иракской столице 28 августа прошел саммит с участием высокопоставленных представителей ближневосточных государств, организованный премьер-министром республики Мустафой аль-Казыми.

Помимо принимающей стороны, на мероприятии присутствовали делегации от Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции, Иордании, Катара и Кувейта. Особым гостем стал президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в Багдад с двухдневным визитом. Также на встречу были приглашены наблюдатели от ряда международных организаций, включая ООН, ЕС и Лиги арабских государств.

Baghdad summit lays groundwork for regional cooperation: Iraqi foreign ministry https://t.co/uXZAx7dWSw — Rudaw English (@RudawEnglish) August 28, 2021

Изначальной целью мероприятия, заявленной иракским руководством, было укрепление своей роли как посредника в конфликтных ситуациях между странами региона, в первую очередь Саудовской Аравией и Ираном, и создание возможности для переговоров между ними в нейтральной обстановке.

В ходе встречи участники обсудили вопросы в сфере политики, экономики и безопасности, подчеркнув необходимость консолидации усилий в деле борьбы с терроризмом.

Возвращение Ирака на региональную арену

Мустафа аль-Казыми в своем выступлении заявил, что саммит отражает представления Багдада о международном сотрудничестве.

«Между нашими народами общего намного больше, чем различий», — подчеркнул он.

Новый министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян в ходе конференции отметил, что стабильность в регионе могут обеспечить только диалог между государствами и недопущение иностранного вмешательства. Он заявил, что формирование союза в рамках подобного саммита способствовало бы росту экономического и культурного партнерства среди его участников, и выразил сочувствие по поводу отсутствия Сирии.

#Iran's FM @Amirabdolahian at the Baghdad summit:

- It's a shame Syria wasn't invited

- ME won't have stability but through regional dialogue and negotiations and rejecting foreign intervention

- If formed, this joint belief can foster many political, economic & cultural coops pic.twitter.com/nZQSwS3It5 — Maziar Motamedi (@MotamediMaziar) August 28, 2021

Федеральное агентство новостей / ТАСС\Джавахадзе Зураб

Представители Дамаска не был приглашены, как отметили в Багдаде, из-за нестабильной обстановки в Сирии. По мнению Аль-Казыми, их присутствие лишь повредило бы диалогу.

Участники саммита высоко оценили роль Ирака в его стремлении к обеспечению стабильности на Ближнем Востоке. В частности, миротворческие инициативы Багдада поддержали король Иордании Абдалла II, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, отметив его усилия по переводу регионального сотрудничества на более высокий уровень.

Премьер-министр Кувейта Сабах аль-Халид ас-Сабах в своей речи подчеркнул, что безопасность в Ираке будет способствовать стабильности на всем Ближнем Востоке, отметив, что республика смогла преодолеть большую часть стоявших перед ним вызовов.

Afghanistan overshadows Baghdad summit as France’s Macron vows to keep troops in Iraq https://t.co/xOan3q7GJi — Today's News (@jlitwinetz) August 28, 2021

Об этом упомянул и Макрон, который также выразил намерение его страны оказывать поддержку республике в борьбе с терроризмом.

«Независимо от решения американцев, мы сохраним наше присутствие в Ираке для борьбы с терроризмом», — заявил он.

Отвечая на запрос иракских властей об оказании помощи с проведением досрочных выборов в парламент, намеченных на 10 октября, французский президент сообщил, что наблюдение за этим процессом будут осуществлять миссии ЕС и ООН.

Возможности для диалога

Prt Scr youtube.com / RHC JO

Эммануэль Макрон отметил, что сам факт такой встречи является значительным достижением.

«Нам удалось собрать за одним столом глав государств и правительств, которые иногда даже не контактировали друг с другом, чтобы они могли вновь сотрудничать и вместе искать решения проблем в регионе», — сказал французский политик.

В рамках саммита состоялось множество двусторонних переговоров между представителями стран-участниц. Наиболее примечательной стала встреча египетского и катарского лидеров, проведенная впервые с момента нормализации отношений между Каиром и Дохой в начале этого года.

#UAE's Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai meets with #Iran's foreign minister, Hossein Amirabdollahian, on the sidelines of a summit in Baghdad.https://t.co/cnwdi9LKwM — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 28, 2021

Также состоялась беседа вице-президента ОАЭ Мухаммада бин Рашида Аль Мактума с новым министром иностранных дел Исламской Республики Амиром Абдоллахияном, в ходе которой эмиратский дипломат поздравил главу иранского внешнеполитического ведомства с назначением.

Ирано-саудовский вопрос

Тем не менее до сих пор не сообщалось о прямой встрече делегатов из Тегерана и Эр-Рияда, которая стала бы одним из наиболее важных и интересных событий конференции.

В настоящее время Саудовская Аравия и Иран являются главными региональными соперниками, занимающими противоположные стороны во многих вопросах. В частности, это касается йеменского конфликта, где королевство оказывает прямую военную помощь правительству в борьбе с повстанцами-хуситами, поддерживаемыми Исламской Республикой.

Федеральное агентство новостей /

Также до недавнего времени два государства придерживались различных точек зрения касательно конфликта в Сирии. Тегеран выступил на стороне правительства Башара Асада, а Эр-Рияд финансировал и вооружал оппозиционные ему формирования боевиков.

Iraq invites Iran and Saudi Arabia to a summit in Baghdad to calm tensions that have brought the rivals to the brink of open conflict in recent years https://t.co/Xqzo5EISeb — TRT World (@trtworld) August 25, 2021

Во многом противостояние Тегерана и Эр-Рияда обусловлено религиозными различиями. Иран, согласно национальной доктрине, поддерживает шиитов и близких им алавитов, в то время как Саудовская Аравия выступает на стороне суннитов.

Тем не менее за последние годы оба государства неоднократно заявляли о готовности к нормализации отношений, а в 2021-м провели ряд прямых встреч при посредничестве Катара и Ирака. Во многом это объясняется сменой риторики США в отношении Исламской Республики с приходом к власти президента Джо Байдена, так как Эр-Рияд является одним из союзников Вашингтона на Ближнем Востоке, что заметно сказывается на его региональной политике.