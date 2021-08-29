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«Техмаш»: авиабомбу «Дрель» можно запрограммировать на конкретные цели

  /   Обновлено: 29 августа 2021 11:06
Армия
«Техмаш»: авиабомбу «Дрель» можно запрограммировать на конкретные цели
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 августа. Программирование авиабомбы «Дрель» исключит ее наведение на гражданскую цель, сообщил исполнительный директор «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин.

Специалисты могут запрограммировать планирующую авиабомбу «Дрель» так, чтобы наведение на объекты невоенного характера было исключено, сообщил Кочкин в рамках военно-технического форума «Армия-2021». Бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К содержит элементы, выполненные по принципу высокоточного вооружения.

Поражающие элементы предназначены для попадания в конкретные цели, передает его слова ТАСС. Среди приоритетов он указал бронетехнику, артиллерийские и ракетные установки неприятеля. При сбросе суббоеприпасов полностью исключается попадание в гражданский объект, подчеркнул исполнительный директор.

Летательный аппарат при этом не должен входить в зону поражения вражеских систем ПВО, уточнил он. Благодаря аэродинамическим характеристикам, авиабомба «Дрель» способна планировать до зоны поражения на расстояние в десятки километров, добавил Кочкин.

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бомба дрель армия-2021
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