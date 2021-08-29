Станислав Бышок и Николай Стариков. «Свой-чужой», или Чем опасны иноагенты

Гостем очередного выпуска программы Николая Старикова «По-СтАриковски» стал кандидат политических наук, писатель, исследователь евроскептицизма и европейского национализма Станислав Бышок. Свои доклады и лекции эксперт читает не только в палатах Федерального собрания и лучших российских вузах, но и в Европейском парламенте, на мероприятиях ОБСЕ и даже в США. Именно поэтому он точно знает, что такое независимая политология и как она работает.

Кто такие иностранные агенты в понимании россиян? Сложно ли Станиславу рассказывать правду о русско-украинском вопросе в США? Почему Киев не отпускает Донбасс, а «собирание земель русских», по мнению эксперта, больше не актуально?

Ответы на эти и другие вопросы ищите в новом выпуске программы «По-СтАриковски», где Станислав Бышок даст оценку российской политике, политологии и истории.