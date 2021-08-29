Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 13:16
13:14
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева попала в опасную ситуацию из-за злоупотребления алкоголем
13:14
Армия
NI: российские Су-30СМ на службе ВВС Казахстана обезопасят Центральную Азию
13:14
Общество
Новые технологии помогли ростовским врачам спасти учителя от инсульта
13:13
Экономика
Сервис Autospot признал ТО «УАЗ-Патриот» самым доступным среди внедорожников
13:13
Политика
Немецкие социал-демократы опередили ХДС/ХСС перед выборами в бундестаг
13:11
Происшествия
Сбежавший на машине с тульской свадьбы жених сбил подружку невесты
13:09
Общество
Спасатели Бурятии помогли спуститься застрявшей на Пике Любви туристке
13:08
Общество
Врач Животов сообщил, что в 99% случаев голова болит из-за старых травм
13:07
Армия
Замминистра МО РФ Булгаков подвел итоги конкурса «Мастера бронетанковой техники»
13:04
Весь мир
Волонтеры Красного Полумесяца обнаружили тело мигранта на побережье Ливии
Все новости

Станислав Бышок и Николай Стариков. «Свой-чужой», или Чем опасны иноагенты

  /   Обновлено: 29 августа 2021 12:40
Общество

Гостем очередного выпуска программы Николая Старикова «По-СтАриковски» стал кандидат политических наук, писатель, исследователь евроскептицизма и европейского национализма Станислав Бышок. Свои доклады и лекции эксперт читает не только в палатах Федерального собрания и лучших российских вузах, но и в Европейском парламенте, на мероприятиях ОБСЕ и даже в США. Именно поэтому он точно знает, что такое независимая политология и как она работает.

Кто такие иностранные агенты в понимании россиян? Сложно ли Станиславу рассказывать правду о русско-украинском вопросе в США? Почему Киев не отпускает Донбасс, а «собирание земель русских», по мнению эксперта, больше не актуально?

Ответы на эти и другие вопросы ищите в новом выпуске программы «По-СтАриковски», где Станислав Бышок даст оценку российской политике, политологии и истории.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Станислав Бышок и Николай Стариков. «Свой-чужой», или Чем опасны иноагенты
станислав бышок николай стариков политика иноагенты по-стариковски
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru