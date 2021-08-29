«Ашан» продолжает сокращать свою долю на российском рынке супермаркетов

Москва, 29 августа. Французская торговая сеть Auchan за прошедшие полгода закрыла 17 торговых точек на территории Российской Федерации.

Ретейлер объяснил собственные действия неудовлетворенностью финансовыми показателями магазинов. Об этом сообщает РБК. Российский филиал компании насчитывал 274 точки в июне 2020 года. По состоянию на 30 июня 2021 года свою работу продолжили лишь 238 из них. Для увеличения прибыли компания была вынуждена прибегнуть к оптимизации расходов.

Руководство компании ранее приняло решение о закрытии собственного «Оней-банка». Об этом рассказывается в материале ФАН.