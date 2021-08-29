Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 11:47
11:47
Происшествия
Российский МИД выясняет личность сбежавшего в Японию гражданина
11:38
Происшествия
Самолет приземлился в Якутске с двумя пробоинами в фюзеляже
11:38
Общество
Чемпион мира по греко-римской борьбе Адлан Амриев посетил администрацию Уфы
11:37
Общество
Живых украинок уложили в гробы ради рекламы дизайнерской одежды для покойниц
11:37
Спорт
Россиянка Вера Муратова стала обладательницей бронзы в пауэрлифтинге на Паралимпиаде
11:31
Политика
Решение СНБО Украины о нейтрализации угроз в энергетике вступило в силу
11:28
Общество
Москвичей предупредили об ограничении движения в районе Зюзино из-за строительства БКЛ
11:27
Экономика
Центробанк Афганистана установил лимит на снятие средств с личных счетов
11:25
Политика
Политик Моултон обвинил США в хаосе на территории Кабула
11:18
Шоу-бизнес
Сарик Андреасян пригрозил исками за шутки о его творчестве
Все новости

«Ашан» продолжает сокращать свою долю на российском рынке супермаркетов

  /   Обновлено: 29 августа 2021 11:12
Экономика
«Ашан» продолжает сокращать свою долю на российском рынке супермаркетов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 29 августа. Французская торговая сеть Auchan за прошедшие полгода закрыла 17 торговых точек на территории Российской Федерации.

Ретейлер объяснил собственные действия неудовлетворенностью финансовыми показателями магазинов. Об этом сообщает РБК. Российский филиал компании насчитывал 274 точки в июне 2020 года. По состоянию на 30 июня 2021 года свою работу продолжили лишь 238 из них. Для увеличения прибыли компания была вынуждена прибегнуть к оптимизации расходов.

Руководство компании ранее приняло решение о закрытии собственного «Оней-банка». Об этом рассказывается в материале ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / «Ашан» продолжает сокращать свою долю на российском рынке супермаркетов
супермаркет ашан российский рынок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru