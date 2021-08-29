СК начал проверку по факту гибели вице-президента Федерации рафтинга в реке Башкаус

Горно-Алтайск, 29 августа. Сотрудники Следственного комитета (СК) организовали проверку по факту гибели 32-летнего профессионального каякера Кирилла Косогорова.

Спортсмен в составе тургруппы совершал спуск на каяке по воде. Люди проходили опасные участки с порогами. Профессионал утонул на нижнем ущелье реки Башкаус.

Как стало известно ФАН, СК проверит возможные нарушения безопасности при выполнении сплава, также у следователей возник вопрос к МЧС по поводу того, почему информация о происшествии поступила в правоохранительные органы с опозданием.

Кирилл Косогоров занимал пост вице-президента Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края. На его счету много побед в соревнованиях различного уровня.