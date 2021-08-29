Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 11:47
11:38
Происшествия
Самолет приземлился в Якутске с двумя пробоинами в фюзеляже
11:38
Общество
Чемпион мира по греко-римской борьбе Адлан Амриев посетил администрацию Уфы
11:37
Общество
Живых украинок уложили в гробы ради рекламы дизайнерской одежды для покойниц
11:37
Спорт
Россиянка Вера Муратова стала обладательницей бронзы в пауэрлифтинге на Паралимпиаде
11:31
Политика
Решение СНБО Украины о нейтрализации угроз в энергетике вступило в силу
11:28
Общество
Москвичей предупредили об ограничении движения в районе Зюзино из-за строительства БКЛ
11:27
Экономика
Центробанк Афганистана установил лимит на снятие средств с личных счетов
11:25
Политика
Политик Моултон обвинил США в хаосе на территории Кабула
11:18
Шоу-бизнес
Сарик Андреасян пригрозил исками за шутки о его творчестве
11:16
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по сестрам у клуба в Выборге
Все новости

Чемпион мира по греко-римской борьбе Адлан Амриев посетил администрацию Уфы
Общество

Чемпион мира по греко-римской борьбе Адлан Амриев встретился с первым заместителем мэра Уфы Маратом Гайфуллиным. Молодой человек рассказал о своем пути к победе и выразил благодарность представителям республики.

Уроженец Ингушетии триумфально выступил на чемпионате мира по борьбе среди юниоров, который состоялся в Уфе. Сам победитель является воспитанником местной спортивной школы.

«Это большой труд. Столько лет тренировались, готовились к этому старту. Очень приятно, что внимание уделяют после выигрыша», — делится эмоциями Адлан Амриев.

Вместе с чемпионом администрацию Уфы посетили старший тренер по греко-римской борьбе Республики Башкортостан Рамиль Сираев и мастер спорта Геннадий Сырцев, которые принимали участие в подготовке спортсмена к соревнованиям.

Во время разговора с представителем администрации города Амриев признался, что если разделить его чемпионский пояс, то все его части достанутся наставникам.

«Это медаль, я думаю, всей республики. Каждый спарринг-партнер, каждый тренер помогал, подсказывал. Нельзя сказать, что кто-то один все сделал. Здесь коллективная работа, поэтому дальше мы покажем лучше», — уверен Сираев.

Также на встрече присутствовал директор СШОР по спортивной борьбе Республики Башкортостан Александр Григорьев. Он поднял вопрос необходимости повышения уровня физической культуры среди молодежи и открытия новых специализированных учреждений для детей.

Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров проводился в Уфе с 11 по 23 августа. Лидером медального зачета стала Россия, завоевав девять наград высшей пробы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Чемпион мира по греко-римской борьбе Адлан Амриев посетил администрацию Уфы
уфа спорт башкортостан чемпионат мира борьба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru