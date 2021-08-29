Чемпион мира по греко-римской борьбе Адлан Амриев посетил администрацию Уфы

Чемпион мира по греко-римской борьбе Адлан Амриев встретился с первым заместителем мэра Уфы Маратом Гайфуллиным. Молодой человек рассказал о своем пути к победе и выразил благодарность представителям республики.

Уроженец Ингушетии триумфально выступил на чемпионате мира по борьбе среди юниоров, который состоялся в Уфе. Сам победитель является воспитанником местной спортивной школы.

«Это большой труд. Столько лет тренировались, готовились к этому старту. Очень приятно, что внимание уделяют после выигрыша», — делится эмоциями Адлан Амриев.

Вместе с чемпионом администрацию Уфы посетили старший тренер по греко-римской борьбе Республики Башкортостан Рамиль Сираев и мастер спорта Геннадий Сырцев, которые принимали участие в подготовке спортсмена к соревнованиям.

Во время разговора с представителем администрации города Амриев признался, что если разделить его чемпионский пояс, то все его части достанутся наставникам.

«Это медаль, я думаю, всей республики. Каждый спарринг-партнер, каждый тренер помогал, подсказывал. Нельзя сказать, что кто-то один все сделал. Здесь коллективная работа, поэтому дальше мы покажем лучше», — уверен Сираев.

Также на встрече присутствовал директор СШОР по спортивной борьбе Республики Башкортостан Александр Григорьев. Он поднял вопрос необходимости повышения уровня физической культуры среди молодежи и открытия новых специализированных учреждений для детей.

Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров проводился в Уфе с 11 по 23 августа. Лидером медального зачета стала Россия, завоевав девять наград высшей пробы.