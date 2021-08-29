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Фигуристку Загитову подозревают в романе со звездой хоккея
Шоу-бизнес
Фигуристку Загитову подозревают в романе со звездой хоккея
vk.com  /  Алина Загитова|Alina Zagitova [OFFICIAL]

Москва, 29 августа. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова встречается с хоккеистом Дмитрием Воронковым, считают пользователи.

В последнее время звездная фигуристка делится фотографиями из тех же локаций, что и хоккеист сборной России, игрок ФК «Ак Барс». Чаще всего это бани, сауны и места для развлечений.

На этой неделе Загитова опубликовала в Instagram снимок из загородного комплекса отдыха. Она позировала в синем купальнике. Аналогичный снимок сделал Дмитрий Воронков.

Поклонники осыпали спортсменку комплиментами и порадовались, что она наконец-то позволила себе отдохнуть. Они также оценили «точеную фигурку» Загитовой.

«Ах, какое красивое фото. Столько постов за эти дни. Хорошенько отдохни, наша трудяжка»;

«Алина прямо богиня, фигура — класс!»;

«Вы такая ладненькая, прекрасная, статная. Гордость нашей страны, настоящая олимпийская чемпионка», — написали фолловеры.

Алина Загитова в 2018 году выиграла золото Олимпиады в Корее, в том же году стала чемпионкой Европы, а в 2019 году победила на мировом первенстве. После такого триумфа спортсменка взяла паузу, чтобы заняться своим образованием.

Сейчас она учится на факультете журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Загитова также является ведущей телевизионного проекта на Первом канале «Ледниковый период».

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отношения воронков загитова
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