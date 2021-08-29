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В Google Play впервые раскрыли информацию о прибыли сервиса

  /   Обновлено: 29 августа 2021 10:54
Экономика
В Google Play впервые раскрыли информацию о прибыли сервиса
pixabay.com/PD

Маунтин-Вью, 29 августа. Компания Google первый раз огласила финансовые показатели своего магазина приложений в ходе разбирательства с антимонопольными органами.

Скандал вокруг Google Play развернулся после жалоб разработчиков для платформы Android. Выяснилось, что корпорация вынуждает их интегрировать собственные платежные инструменты на безальтернативной основе. После этого IT-гигант начинал взимать комиссию с платежей в размере 30%, сообщает портал 3DNews.

Годовая выручка онлайн-магазина составила около 11,2 миллиарда долларов. Эти деньги получены за продажу доступа к приложениям, а также благодаря комиссии с внутренних транзакций и от встроенной рекламы. Антимонопольные службы Соединенных Штатов Америки будут проверять компанию на соответствие американскому законодательству.

Депутат Госдумы Марина Мукабенова отмечала, что Google ведет себя как госкомпания, полностью подчиненная политическим интересам Вашингтона. Компания зарабатывает в России хорошие деньги, но вместо взаимовыгодного сотрудничества пытается манипулировать аудиторией, цитирует ее INFOX.

Google ранее выпустил смартфон Pixel 5a. Он поступил в продажу на территории США и Японии. ФАН рассказывал о сложностях, с которыми могут столкнуться покупатели устройства.

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